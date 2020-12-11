康鈦新生產型印刷機 四大亮點超吸睛

傳統印刷轉型需求增溫，震旦集團旗下康鈦科技在數位印刷市場經營有成，今年積極搶攻大印量市場，在二年一度的「TIGAX 20台北國際印刷機材展」中，展示最新一代高產能數位印刷設備「AccurioPress C14000」，結合四大亮點功能，有效協助顧客縮短交期、提高利潤，市場詢問度不斷。

康鈦科技此次在TIGAX 20中火力全開，展示包含數位標籤印刷、大印量印刷設備、RGB廣色域輸出設備、日本原廠UV墨水印刷的精緻成品、以及環保、美術紙材及日本原廠特殊標籤材料等。並因應疫情需求，同步展出震旦雲「智能溫測系統」，體驗無接觸刷臉打卡，此測溫型人臉辨識只需0.03秒即可完成，能精準做到人臉與口罩辨識。

震旦雲「智能溫測系統」，能精準做到人臉與口罩辨識，體驗「零接觸」服務商機與智能數位印刷系統新應用。圖／業者提供

在康鈦展示的陣容中，最引人注目的就是Konica Minolta新一代重量級生產型印刷機「AccurioPress C14000」。康鈦總監袁偉富表示，AccurioPress-C14000擁有四大亮點相當受矚目，其一就是具有900mm的長紙張雙面翻轉與厚紙列印達450g/㎡的功能；其二就是碳粉列印具有3600 × 2400dpi高品質印刷效果，列印速度可達140張/分鐘，且其碳粉容量是過往數位印刷設備的兩倍，每月最多可印刷250萬張A4，適用於大印量印刷輸出，讓生產更高效率；其三就是搭載「IQ 501」AI智能檢測系統，可連續測量每張紙的顏色一致性，或可進行自動校正，並檢查印刷輸出中是否有污點和錯誤，將錯誤印刷物分類到輔助紙盤中；其四就是擁有業界唯一新型TU-510四面刀裁切單元，可於線上一次性且自動化處理完成印刷裁切作業，如：卡片、名片、票據、雙面小冊子和全幅海報等。

今年「TIGAX 20台北國際印刷機材展」，康鈦科技以「AI智能再進化．翻轉數位印刷新未來」為主軸，現場展示多元商用解決方案，其中數位印刷設備在全球印刷市場的比重逐年增加，而Konica Minolta生產型數位印刷系統，無論在全球或台灣市場，提供各式最新技術與數位印刷解決方案，帶領台灣印刷產業升級。