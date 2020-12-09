DXC與微軟攜手擴大策略性合作

為全球企業提供更加個人化、智慧、安全、現代化的工作場所體驗

DXC Technology（紐約證券交易所代碼: DXC）12月8日宣布與微軟擴大策略性合作，以提供更加個人化、智慧、安全和現代化的工作場所體驗，幫助企業因應快速變化的業務挑戰並滿足客戶和員工的需求。DXC和微軟本次攜手合作，將提供解決方案及服務套件，協助企業提供現代化的工作場所體驗，並確保客戶的員工可以隨時隨地在任何裝置上無縫且安全地工作。

DXC藉由DXC MyWorkStyle™ 解決方案，提供龐大客戶群以及現代化工作場所體驗的發展藍圖。微軟和DXC將共同合作開發並交付該解決方案，並運用來自數百萬個數據點的人工智慧和機器學習來創造現代化的工作場所體驗。

本次雙方將匯集一流的科技、工程人才和架構師，以強化DXC MyWorkStyle平台。此平台將運用微軟的服務套件，其中包括Microsoft 365和Teams，以及Dynamics 365和Power Platform。雙方的共同目標是為客戶提供更高水準的員工體驗，為工作場所創造更多的價值。DXC與微軟都致力於持續改進未來的工作方式，因此雙方的合作將打破市場規則。DXC將成為第一家客戶，為自己創造現代化的工作場所體驗。DXC已開始實施和採用DXC MyWorkStyle平台，為其全球員工創造更好的體驗。

DXC是全球最大的工作場所服務供應商，支援67個國家的1,000多家客戶。該公司以虛擬形式管理超過720萬台裝置和130萬台桌上型電腦，其數量幾乎是規模實力相當之同業競爭者的兩倍。DXC還管理超過820萬個內裝Microsoft Office 365和Teams的裝置，每年以56種語言回應4,000多萬次支援請求。

DXC總裁暨執行長Mike Salvino表示，「我們對於現代化工作場所業務以及與微軟的合作感到十分興奮，全球的工作模式已經徹底改變，工作場域虛擬化對所有企業來說都是必須的！」。對於微軟和DXC的客戶來說，這是一個絕佳的機會，可以幫助他們的員工持續不中斷的工作，並提供真正的虛擬化、現代化工作場所體驗，進而提高員工的工作效率及參與度，也讓他們能與團隊成員建立更多的聯繫。」

「當我們在最近幾個月中探索策略替代方案的同時，我們瞭解到維持這項業務能提供定義未來工作的機會，並為我們的客戶和員工創造更多的價值。」

微軟全球商業業務執行副總裁Judson Althoff表示，「企業客戶正在加速部署雲端服務，以提升員工體驗，依據數據驅動的洞察力做出更好的決策，並以嶄新的方式強化與客戶互動，很高興能與DXC有更深入的合作，我們將協助企業客戶發展雲端策略，並實現業務轉型。」