SAP助孚創雲端推動人資轉型　高效管理全球人才　

藉SAP SuccessFactors人資雲加速落實OKR 員工即時回饋加快一倍

SAP台灣（思愛普台灣）宣布全球領導的專利智能分析公司孚創雲端，成功導入SAP SuccessFactors人資雲，藉由一站式雲端平台，梳理人力資源管理流程，從招募、人員入職、職能管理、人才升遷發展等制度全面優化。且內部溝通機制建置完善後，現在孚創雲端蒐集員工即時回饋效率顯著提升50%，全方位強化企業人才管理。

隨著營運規模擴大，事業版圖橫跨兩岸三地、美國、日本、新加坡等各地，廣納全球菁英加入，孚創雲端逐漸發現，過往人資管理系統並未統合，資訊散落在各種檔案，彙整起來曠日廢時，因此亟需一套整合性的人力管理平台，掌握全球員工發展及其工作狀況，全面標準化人力營運作業程序。

孚創雲端創辦人暨執行長周延鵬分享，「現代企業用人思維，必須從『人資』進化到『人力』。有別於過去製造代工邏輯，將員工視為公司資產的一部份，現在知識經濟時代是以『人』為本，人才是協助企業成長及創造商業價值的主角。孚創雲端多年來推動OKR+CFR，看重與員工之間的溝通回饋機制；此次導入SAP SuccessFactors 人資雲，透過單一平台，串聯人力管理各階段數據並視覺化呈現，我們清楚瞭解每位員工的職涯規劃與工作目標。像台北辦公室近160名員工，過去彙整員工個人發展回饋要2天作業時間，現在 OKR 報表直接內嵌在 SAP 系統，統整不用1天就能完成，節省 50% 執行時間。」

SAP 全球副總裁、台灣總經理林偉德表示，「面對市場競爭，為能持續吸引或留住人才，建議企業善用數位工具，重視系統性管理思維，將選、用、育、晉、留人才流程串連，運用數據推動人才策略，才能更快找到適合的人才，同時協助員工在職涯規劃找尋更多的機會。正如此次孚創雲端，藉由SAP SuccessFactors 人資雲，全面落實HR數位轉型，整合人力管理各階段資訊，並以數位工具輔助員工作業以提升效率。例如，孚創雲端過去跑紙本簽核流程約需一周時間，現在升級至雲端簽核，僅需10到20分鐘即可完成，這讓人資單位更有餘裕專注於員工培訓及優化員工體驗。」

孚創雲端創立至今，致力運用人工智慧與大數據分析技術，簡化原本複雜、費時費力的專利檢索工作，打造無需檢索、一鍵式洞察的專利智能分析系統，包括：專利組合評估（DD）、專利品質洞察方案（QI）、標準必要專利情報（SEP）、外觀設計專利分析（DS）、以及專利雲端協作平台（PV、PS），協助全球智慧財產權專業人士即時提出可行動的洞見，透析專利品質和專利技術脈絡，精準掌握5G標準必要專利發展趨勢，使組織團隊即時同步高效執行業務。

未來，孚創雲端將持續善用SAP SuccessFactors人資雲，在全球廣納百川、適才所用，優化人力營運，以加速研發更多元專利檢索應用服務，並極大化雲端優勢，打造資料更全面、使用者友善的智慧專利雲，建立一個更高效專利分析生態系統。