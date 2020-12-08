Google 企業數位轉型高峰會 用 AI 雲端技術助企業殺出競爭紅海

據 IDC 調查，台灣人工智慧採用率 2021 年將達 43%，全球電商、零售業利用 AI 科技改善消費者購物體驗的支出，也將在 2024 年倍增到 196 億美元！如此龐大商機如何掌握？Microfusion(宏庭科技)特於 12 月 4 日攜手 Google Coud 、遠傳電信與 Leadbest顧問公司 舉辦「Google 企業數位轉型高峰會」，在 AI 科技即將大幅改變各產業的關鍵時刻，帶您了解電商、零售與媒體業該如何利用低成本工具，導入 AI 影像辨識、大數據分析等新技術，迸發下一個黃金成長期！！

不論電商、零售、客服、媒體或製造產業，都可導入 AI相關應用 ，然而，企業常面臨到缺乏資源，無法自行建置 IT 系統的困境，難以落實轉型計畫。宏庭科技了解企業面臨的痛點在高峰會上分享精彩實戰案例，及如何讓企業節省大量的時間與人力開發成本，輕鬆打造雲端 IT 智慧資料庫，掌握2021最新目前商業趨勢。當天 Google 原廠講師，也無私分享解析各項 Google 創新的雲端技術與相關應用，遠傳電信「數位轉型辦公室」大數據應用暨架構部經理陳佐霖，則是針對混合雲架構，分享數據創新應用，以及公有雲如何搭配內部佈署的私有雲運用數據。

宏庭科技 GCP 解決方案處鍾肇遠技術經理分享「大數據浪潮下催生出隱藏商機，媒體、零售 AI 新應用」圖/宏庭科技提供。

宏庭科技解決方案處技術經理鍾肇遠表示，企業導入Google Cloud AI 後，顧客便可直接在網站上，透過 AI 影像辨識技術，即能以圖片快速找到相關產品，並且透過數據即時分析，根據消費者行為足跡，進一步進行客製化推薦其客製化產品。而當客戶有疑問時，AI 技術也能提供類真人的虛擬客服，即時與來電者對話和互動，並偵測消費者的情緒指數，大幅提升客戶滿意度。