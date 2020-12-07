AI教育當紅 新創勵瀚天使輪募資屢傳捷報

深耕國中小高中教育多年的何鉅凱老師，在教育現場接收到眾多學生關於學習與升學歷程的求救與困惑，尤其108課綱所帶來的衝擊，讓升學不再只是單純的考試成績，全新的升學制度、多元的學習方向都讓學生及家長無所適從。因此創辦「勵瀚教育科技」將教育結合AI 解決目前教育痛點，並增添教育內容豐富度和個人化機制的全套解決方案，現已在新創天使輪募資階段獲得成功，目前確認投資意向與投資到位金額達新台幣八位數。

勵瀚教育科技廣受產官學界肯定，圖為2020年勵瀚榮獲「中科智慧創新創業競賽」第三名大獎。圖/業者提供

教育科技正快速發展，勵瀚教育科技創辦人何鉅凱說明，線上教育突破傳統的人工一對一問答，讓使用者不在受限於時空，先從適性化分析開始，讓使用者了解自己，明白自己的興趣取向和科系需求，平台會媒合適合的課程，讓使用者可以隨時隨地的進行線上學習。何鉅凱說：「以前我自己一次只能服務一個學生，一天最多3、5個。現在用AI科技一次可以服務上百位學生」，再加上這一波新冠疫情，更是加速了這個趨勢的發展，因為線上學習快速又便捷，缺點是缺乏人與人之間的暖度，因此，勵瀚的教育科技平台不只媒合線上課程，更會結合實體補習班、營隊等活動，一次滿足使用者所有需求。

勵瀚教育科技經營團隊實力堅強，照片中為創辦人何鉅凱、經驗人脈資源豐富的天使投資界名人財務長何子翊(左二)、技術長李厚均(右二)、公關長方璽媛(左一)及專案企劃李佳蓉(右一)都是業界公認專業人士，讓勵瀚在天使輪階段，就受到相當多投資人青睞。圖/業者提供

「用AI翻轉教育困境，導航升學新方向」是何鉅凱為勵瀚教育科技定下的企業使命，他不僅是一位補教名師、更是一位成功的連續創業者，自身有多次成功創業的經驗，這位教育科技新創創辦人表示，除疫情外，108課綱所帶來對家長與學生的衝擊跟恐慌，讓傳統的一試定江山一去不復返，未來勵瀚教育科技平台，將會強調客製化、個人化、適性增添教育內容豐富度的學習歷程檔案的全套解決方案，以適應未來全新的升學制度、多元的學習方向。

勵瀚教育科技的募資顧問、沃客買創業投資創辦人彭思舟博士表示，天使輪吸引投資人最重要的幾項關鍵，包含創辦人、落實團隊、商業模式、時程規劃、財務預測及股權設計，勵瀚教育科技幾乎都滿足了天使投資人的要求，從創辦人何鉅凱，本身對教育有極大的熱情，同時經營團隊完整且實力堅強，包括其公司財務長何子翊，本身就是經驗、人脈各項資源豐富的天使投資界名人；負責AI教育平台開發建置技術長李厚均、行銷長溫宜菁、公關長方璽媛都是業界公認專業人士，所以完全能夠落實商業模式、時程規劃、財務預測及股權設計，因此，勵瀚在天使輪階段，就受到相當多投資人青睞。

據了解，勵瀚教育科技這次的募資自2020年7月開始進行，目前已募到超過一半、超過新台幣八位數的投資金額到位，本輪也還有許多有意向的準投資人，其中包括「沃客買創業投資」都已在與勵瀚教育科技洽談「TS」（Term Sheet of Equity Investment）「投資意向條款清單」，預計將極可能會出現超額認購的盛況。