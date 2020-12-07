翰聯科技入選安候建業「芯科技50強」 預計2021申請興櫃

翰聯科技憑藉研發出全球第一款針對區塊鏈物聯網應用所開發的單晶片MY8603，於「第三屆中國國際進口博覽會」中，入選國際知名KPMG(安候建業聯合會計師事務所)頒佈的「畢馬威中國第一屆‘芯科技’新銳企業50評選」榜單，再次獲得國內外業界的廣泛認可。此次競賽參加廠商高達數百家，評審團隊包括畢馬威專家及合夥人、半導體領域知名企業、半導體協會、人工智慧行業聯盟及相關專家學者，經過一年以上親自走訪參賽廠商實際訪談，超過600小時的審核，才完成此一榜單。核心評選主要六項指標：技術和商業模式創新、估值與資本市場認可、半導體行業協會認可度、市場認可度、財務健康狀況、團隊能力，以2020 年半導體成長的四大應用領域5G通信、人工智慧、自動駕駛與物聯網切入，評選出最終入圍的優良企業。

KPMG報告指出，受益於5G應用落地及物聯網市場不斷的擴大，讓全球半導體市場呈現雙位數的成長。物聯網半導體的部份，連接設備製造商掌握更多關於生產規範的信息時，物聯網市場將進一步開放，同時顯示出安全和隱私的重要性。不安全的物聯網設備，可能會損害企業與消費者的權益。而翰聯科技所研發的區塊鏈物聯網單晶片MY8603，透過區塊鏈技術，有效解決物聯網設備的安全性問題。同時透過技術中的分散式帳本與去中心化的特色，能夠讓物聯網中機器對機器（M2M）自助交易實現，在無人干預之下，個別用戶分頭進行線上交易、支付和結算，完成真正的萬物聯網世界。

翰聯科技入選國際知名KPMG(安候建業聯合會計師事務所)所頒佈「畢馬威中國第一屆芯科技新銳企業50評選」獎盃。圖/業者提供

晶片設計產業著重專利技術，翰聯科技研發團隊均來自一線上市公司，研發主管具備20年以上的經驗，長年累積的實戰經驗讓產品競爭力可與台美大廠相抗衡。由翰聯科技自主研發的區塊鏈物聯網單晶片MY8603是全世界第一款針對區塊鏈物聯網應用所開發的完整單晶片解決方案。在硬體設計方面，區塊鏈關鍵的加密引擎採用純硬體電路設計，可讓效能提升10倍以上，耗電量下降30%與成本下降40%，非常適合各種移動式物聯網裝置使用。在軟體方面，針對區塊鏈的各種產業特殊性，提供完整應用層級SDK一條龍解決方案，包括各種數位貨幣(比特幣、以太幣等)或Hyperledger、Quorum等私有鏈，讓客戶可以大幅減少開發軟體的難度與時間。受惠於5G、大數據、物聯網與AI等應用的市場爆發力，翰聯科技以全球第一款區塊鏈物聯網單晶片產品，成功入選畢馬威芯科技50強之列，證明該公司的技術研發實力與未來成長性受到各方肯定。利用台灣半導體產業優勢與公司核心技術專利，目前產品己獲得醫療、能源、運輸等各領域一線廠商導入，預計近二年內業績將有突破性成長。同時為了擴大公司營運動能與全球佈局，預計明年申請興櫃。