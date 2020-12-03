慈濟醫聯手尖端醫 獲准間質幹細胞治療脊髓損傷

花蓮慈濟醫院與尖端醫於12月3日在「2020台灣醫療科技展」舉辦開幕聯合記者會，分別由佛教慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮及尖端醫董事長蘇文龍等致詞，除了闡述全國“首件”獲准間質幹細胞治療脊髓損傷外，並向產、官、學界展示，結合尖端醫卓越的細胞培養技術與品管，和花蓮慈濟醫院在幹細胞治療的領先研究，一起見證台灣醫療科技的成果。

尖端醫董事長蘇文龍開幕致詞。圖／尖端醫提供

緊接著神經醫學科學中心邱琮朗主任、神經外科部蔡昇宗主任、基因暨幹細胞研製中心主任孫立易博士、尖端醫副總經理黃濟鴻博士展開對話，有來自生技同業取經、醫界朋友殷切期盼等重磅雲集，盛況空前。

衛福部日前通過「尖端醫」與「花蓮慈濟醫院」自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫，花蓮慈濟表示，以往幹細胞用於老化或退化性疾病，這次是第一個臨床上核准可用在神經損傷的療法，目前國外已有臨床試驗結果顯示有50％機率可幫助全癱患者，達到顯著意義進步。

尖端醫是全國首家通過衛福部核准，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的細胞應用公司。

繼去年八月起陸續與花蓮慈濟取得全台第三張免疫細胞治療許可後，第四次獲得衛福部特管辦法申請案的核准。而這次核准案也是花蓮慈濟醫院第八件細胞治療許可。