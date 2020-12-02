Epson投影科技與AR智慧眼鏡 為未來教育環境超部署

在教育部前瞻基礎建設逐漸建置完成，加上今年受疫情的影響，此刻正是教育智慧轉型的最佳時機。全球創新科技領導品牌Epson，自12月2日至12月6日期間，於2020台灣教育科技展現場展示「超短焦互動教育投影解決方案」、「超短焦移動投影系統」以及全系列教育投影機種，此外，亦同步展示結合米菲多媒體的AR／VR編輯器軟體MAKAR、行動裝置電子書等學習平台的「AR智慧眼鏡教學應用」，協助教育者在教學的模式上更加智慧與創新，邀請各縣市教育人員及相關單位前往體驗Epson全方位的智慧教育解決方案。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，受到新冠疫情影響的2020年，科技成了全世界最重要的教育夥伴，從上半年實體轉線上的遠端教學挑戰，到後半年回歸教室，在不可取代的面對面教育現場中，如何藉由科技，帶給學生更安全、更具啟發性的學習體驗，是目前教育轉型的重點。

黃少白指出，Epson除了在教育市場深耕多年，不僅教學用雷射投影機全線產品齊備，亦是市佔率第一的投影機品牌，在教育智慧化轉型與全球科技趨勢接軌刻不容緩的當下，Epson不斷推出多種性能卓越的投影機產品以及AR智慧眼鏡，期望能透過最先進的投影以及光學技術，將科技推進融入教育，除了讓現有教室及教學設備升級之外，更激盪出更創新、多元的教育可能。

Epson「次視代 智慧眼鏡」BT-30C，可直接串接指定型號手機，無論是搭高鐵或者坐飛機，一鍵就能開啟行動裝置電子書、試算表以及簡報檔案等文書文件，隨時隨地行動辦公。圖／業者提供

依國際資訊通訊產業協會（InfoComm）所提出的「4／6／8最佳視區」原則，建議教學螢幕必須達到100吋，才得以讓所有學生接收到一定程度以上的教學內容。Epson教學用雷射投影機全線齊備，提供多種焦段機型選擇，適合各種教育環境使用，讓老師教學與學生學習的成效都更加提升，其雷射光源壽命更高達兩萬小時，可協助教育單位大幅降低維護成本。

其中，Epson EB-735Fi超短焦互動高亮彩雷射投影機，採用超短焦鏡頭，畫面最大可達100吋大畫面，投影機的反射式光源設計，能有效降低藍光，打造更加柔和的用眼環境，讓學生近距離與畫面互動，也不必擔心對眼睛造成過度的負擔。此次教育科技展，更首度亮相「超短焦移動式投影系統」，搭配Epson EB-735F超短焦高亮彩雷射投影機，不受場域限制、即開即用，只要有白牆就能讓老師開啟活動小教室，超短焦投影設計更有效避免上課時受光源干擾，維護良好教學品質，且移動式投影桌能方便收納、不占空間，也讓教學應用更加便利。

Epson更首度亮相「超短焦移動式投影系統」，移動式投影桌設計，不僅方便收納、不占空間，更不受場域限制，只要有白牆就能即開即用，輕鬆升級智慧學習教室。圖／業者提供

此外，Epson於現場展示多款短焦與一般焦距雷射投影機種，如EB-L200SX雷射短焦投影機、EB-L200F與EB-L610U新一代商務雷射投影機，以及輕巧便攜、有白牆即可隨處投影，適合小組教學或分組討論的EF-100ATV自由視移動光屏，歡迎民眾到現場親身體驗，由Epson打造的高品質智慧教育空間。

此次教育科技展，Epson與米菲多媒體的AR／VR編輯器軟體MAKAR合作，提供最新的「AR擴增實境創新教學」解決方案，現場可體驗由MAKAR擴增實境編輯平台，製作的AR智慧眼鏡擴增實境教學內容，更可利用Epson BT-35E及BT-300辨識實際的圖卡，提供教育工作者自由編輯與創建多元的AR教學內容，同時也提供學員更貼近現實、更生動的圖像，有效提升學習的興趣並加速理解。Epson「次視代 智慧眼鏡」BT-30C，串接指定型號手機，可直接使用行動裝置電子書等教學應用程式，也可透過智慧眼鏡檢視如試算表及簡報檔案等文書處理軟體，讓學習與備課不再只是盯著小螢幕，更放大個人專屬的教學視野。為未來的教育環境超部署，即刻前往2020台灣教育科技展「Epson．影像校園」攤位體驗！