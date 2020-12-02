北爾電子與惠通科技 強強相加!

北爾集團亞太區副總裁陳錦隆： 2021年顯現綜效

2020年9月，北爾集團官宣旗下北爾電子與惠通科技進行整合，從組織建構、資源分配、市場規劃、新產品開發到參與重要趨勢的戰略決策，現已具雛形。北爾電子亞太區副總裁兼惠通全球市場總經理陳錦隆首度發言表示，未來將調整資源，就雙方技術強項進行整合，聚焦亞太區更廣泛的數位化與IIoT工業物聯網應用。

陳錦隆指出，北爾已全球性開始將北爾及惠通的核心產品整合成解決方案，主要放眼於數位化、自動化領域的應用，此為首要創新突破；其次，利用雙方强項以整合模組的概念，將效益融入在一個產品裏，以突顯用最少產品達到同時解決客戶很多問題的價值；接著以此產品作爲媒介，在工業物聯網的應用上可以很快串接、整合各種資訊，就能快速達到實際市場需求。

北爾、惠通整合下新開發的產品定位在「透過邊緣運算將資料上傳雲端」，正是工業物聯網環境的建置關鍵。例如中國近年在工業物聯的腳步上急起直追，今年就有幾家工業客戶在做大數據分析時，發現過往工廠網路是一個封閉系統，很多小資料沒有上傳，數據無法取得，重建數據成本過高，因此找到北爾提供在地化的解決方案。此外，目前北爾也拍板與中國知名電信商簽訂合作協議，以及協助某大科技電子製造廠建置邊緣運算，預計很快能有實績產出，而此套解決方案也能依照在地化的需求推行至各國。

北爾業務聚焦工業自動化於工業物聯網領域，提供智能化人機互動介面及軟體、自動化解決方案、顯示器解決方案和技術支援等，惠通則專長於工控，強強聯手共同研發的邊緣運算解決方案，就是讓數據資料由設備端直接上傳雲端，扮演OT與IT資訊連結整合的管道。

「第一個項目已經在規劃中，受到業界的期待，預計明年9、10月產品就能面市」，陳錦隆强調，數位化實際上需要一步步建構起來，很多企業主面對數位化、智慧化往往因設想不夠清楚而不得其門，北爾除了溝通出客戶的需求並據以規劃客製的解決方案，更同時解決客戶的痛點。

他直言，兩家公司展業項目多數集中在歐美地區，今年4、5月開始受新冠疫情衝擊不小，所幸公司於3月就開始進行開支刪減等防範措施、把影響降到最低，即使今年是首次業績負成長，但還控制在預期之内；尤其本土市場，台灣北爾及惠通今年表現都不俗。

惠通科技主力之一的無線網通產品在智慧城市領域極富潛力。圖/陳逸格

透過北爾及惠通整合後開發的邊緣運算解決方案，在台灣還沒有競爭者，歐洲及美國各有一家對手。陳錦隆對2021年展望頗為正面，「北爾的目標是無論在何種平臺之下，集團內的所有產品都能夠結合串接。目前全世界幾家主要廠商連接及通訊方式，北爾都能透過在全球不同的通訊協定，提供最完整的解決方案」，此外明年在建立生態系方面北爾也會更積極參與，估計第一季整個供應鍊跨域聯盟就會有完整架構。