聚焦歐系先進智造 德國萊因: 系統整合最難突破

近年來如何因應供應鏈變化的新局，產業界都在密切關注。後疫情時代，台灣要如何把握全球經濟秩序重整的機會，在全球供應鏈重組中搶占先機及關鍵位置，發展高階製造將是不可忽視的準備。因此獨立檢驗認證機構台灣德國萊因 (TÜV Rheinland)、德國工業PC與運動控制專家倍福 (Beckhoff)、瑞士機電史陶比爾 (Stäubli) 與德國工業智慧感測器權威台灣西克 (SICK)，已於11月25 日在新竹豐邑喜來登大飯店聯合舉辦「聚焦歐系先進自動化技術論壇」，現場共同展示倍福的XTS磁懸浮輸送系統、西克3D視覺掃描檢測最新產品、史陶比爾六軸機械手臂以及德國萊因如何實施相對應的機械安全驗證等，現場展示歐系自動化技術的實務應用。

根據業界調查，產品在製造過程中，僅有5% 的時間用於加工製造，其餘95%的時間都用在儲存、裝卸、等待加工和運送的過程，因此許多製造業者重在完善工廠中的輸送物流系統，以減少無謂的成本浪費。台灣倍福 (Beckhof) 自動化總經理王綏雋分享新世代自動化科技概念，他指出，傳統輸送系統的限制，往往讓輸送系統為配合瓶頸站點的生產速度而只能採取定速移載，反而讓整體生產效率「降速」。彈性的輸送系統則較能依據各工站的實際生產情況，透過單獨控制個別物料的輸送速度達到靈活調度，讓完工的物料率先進入下一站，如果以高速公路來比喻，就像是不限速與限速的差異。

對製造業者來說，品質與良率一直是業者最為關心的議題，就檢測速率來說，若效率緩慢，反而讓像是 AOI 檢測機台成為整條生產線上的瓶頸站點。台灣西克產品管理經理朱啟懷指出，傳統 3D 線雷射取像方式中有 99% 都是不必要資料，除了佔用頻寬，也增加耗能，更降低執行速率。朱啟懷指出，過去由於檢測速率不佳，相關 AOI 設備容易成為瓶頸站點，甚至為此僅能實施抽檢，而透過邊緣運算提高取像速率，最顯著的差異除了產能提升外，也能因此實現全檢，這對於台灣大量電子製造業者來說，便可在市場競爭上形成差異化。

史陶比爾工業機器人業務副理王振益指出，未來機器手臂除了關注人機協作之外，與周邊設備的協作能力也將是製造業需要關注的重點。隨著客製化生產模式需求越來越普及，機器手臂的機動性也將變得更加重要，例如在混線生產的情況下，可透過移動性機器人依據每個產品不同的組裝程序，分別在生產動線中進行半成品局部運送或組裝，利用可移動調度的特質來提高生產彈性。

智慧製造雖帶動生產系統的革新，不過國際驗證機構德國萊因TÜV則是提醒「安全」仍是無法迴避的重中之重。台灣德國萊因產品服務業務主任王毅指出，目前多數生產設備在安全機制上已有明確驗證規範，但智慧製造不斷催生新的生產系統，像是機器手臂結合移動載具提升其機動性，因而AMR的設備成為當紅炸子雞。王毅指出，系統整合的安全驗證更強調設備間連動，牽一髮動全身。目前在工業機器人方面，有EN ISO 10218-2等規範工業機器人系統與單元整合方面的安全要求，包括設計、製造、安裝、運行、維修與保養。然而，目前系統整合驗證的挑戰，不同於單機設備驗證可一次過關，由於各業者的工廠配置不同，無法複製到其他客戶工廠中，因此對於系統整合商而言，也需要來回反覆進行驗證，這可能是業者最難突破的障礙，但也成了驗證機構下一步在市場主要的推動方向。

少量多樣、個性化的市場需求正在挑戰製造業的生產能力，這也催生出智慧製造等議題。智慧製造系統意味除了反應快速外，更注重的是整體系統的靈活性與協調性，讓生產線能夠面對複雜的生產需求，也能增進產品的品質與優勢。