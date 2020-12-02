Epson推出首創「四色防水」連供複合機

全球創新科技領導品牌Epson，自2011年顛覆市場規則，革命性推出原廠連續供墨印表機，廣受市場好評與消費者肯定，至今於全球累積銷售已突破五千萬台！今年再推出全台首創「四色防水」高速A3、A4連續供墨複合機L15160及L6580，擁有列印、影印、掃描以及傳真完整功能，全新四色防水墨水讓字體更銳利、色彩更鮮豔，速度與耐用度全面提升，為使用者帶來高效、高品質的商務列印體驗。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson洞察商業用戶的需求，以獨家Heat Free免加熱噴墨技術，為列印科技帶來「低耗電量」、「低碳排放量」，以及「減少耗材零件」的綠色革命。Epson不僅持續優化核心列印技術，優越且齊全的印表機產品線，更獲得廣大消費者的認同及肯定，2019年以高達73％的市佔率蟬聯台灣連續供墨印表機銷售第一。

輝偉偉指出，此次推出世界首創全新四色防水墨水A3、A4連續供墨新機種，不僅顛覆了消費者對於連續供墨印表機不防水的既定印象，更要為用戶打造高品質、耐用、精省、節能一次到位的列印解決方案，滿足不同族群的列印需求，並提供業界獨有的主機加噴頭，最多三年的原廠保固，讓列印設備成為提升辦公室產能與效率的專業助力夥伴。

Epson L15160、L6580為全台首創四色防水連續供墨機種，採獨家Heat-Free免加熱技術，相較於同級雷射印表機，耗電量僅19瓦，大量列印不僅省電，並可減少碳排放量，也更加符合商業用戶的需求。一瓶大容量防水黑墨可印7,500張文件，防水彩色墨水可印高達6,000張文件，防水黑色及彩色單張列印成本僅需0.08元／0.33元，也創下了單張防水列印成本新低，更因優異的防水性，讓列印品質更加銳利鮮豔，即使使用螢光筆畫記也不易因此而模糊。印表機搭載PrecisionCore精點微噴印字頭技術，擁有20萬張的耐用度驚人表現，列印速度更可高達25／25 ipm，附加自動雙面列印功能，首張列印時間僅需5.5秒！

此外，Epson 全新L15160、L6580四色防水連續供墨印表機採用4.3吋彩色觸控螢幕，讓用戶可更直覺、更快速挑選所需功能。而全新送紙結構系統搭配多樣高容量進紙匣，大幅增加商務用戶列印彈性，更免去頻繁補充紙張的時間，雙層進紙匣共可容納500張列印紙，後方進紙匣則可放置50張列印紙。新機更擁有精巧外觀設計，L6580機身寬幅縮小至425mm，高度更縮減至350mm，讓用戶可以更有效的運用商務空間。用戶還可下載Epson Smart Panel App，輕鬆整合多款Epson創意應用App，一鍵即可輕鬆列印，體驗前所未有的智慧列印生活！

配合資訊月期間參加教育科技展，Epson也同步推出線上資訊優惠，活動時間從12月1日到12月11日止，活動內容包括：全館消費抽Iphone 12 pro以及墨水2件9折優惠，耗材消費滿1,500元再送7-11禮券100元。活動網址https://myepson.epson.com.tw/。