Mio全新動態區間測速提醒　嶄新體驗

行車記錄器第一品牌Mio宣佈即日起MiVue 8系列產品領先業界搭載可真正即時提醒區間測速照相資訊的「動態區間測速照相提醒功能」。全新功能、嶄新體驗，2020台北資訊月期間快來Mio攤位(編號：DP421)一窺Mio的超強大功能。

全新Mio動態區間測速功能，汽車行車記錄器主機內建即時超速提醒、安全通過倒數以及全程警示畫面三大功能。無論是在一般道路或隧道內，都可精準利用警示音以及螢幕顯示倒數秒數、即時平均車速以及終點距離等多項資訊提醒駕駛當下區間測速路段相關數據，讓駕駛不再侷限於有無GPS功能的狀態下，皆可安心行駛，隨時依照速限調整車速。即日起MiVue 8系列皆內建該功能，其他主力機種亦可透過韌體陸續更新。

資訊月會場Mio同步展出多款支援前後雙鏡頭的車用MiVue螢幕系列、全屏電子後照鏡的MiVue R系列、車用隱藏式MiVue J系列、重機專用的分離式機車行車記錄器與一般通勤機車專用的MiVue M系列以及Mio原廠配件等多款熱銷商品超殺驚喜價，指定機種最高再加碼送總價值4,500元好禮，民眾現場購買汽車系列雙鏡頭組，Mio也大方加贈64G記憶卡；汽車系列更加碼揪甘心三年主機保固，讓消費者真正買得開心、用得安心！

MiVue 838D搭載全新Mio動態區間測速功能，雙鏡採用高規格Sony的STARVISTM星光級感光元件，主機搭配F1.6超大光圈與內建1080P/60fps高速動態錄影品質，加上Mio獨家的影像調校技術，提高每秒錄影幀數，降低影像殘影。瞬間停格的影像明亮度、清晰度及銳利度更勝以往。MiVue 838D也可透過硬體HDR過暗過曝影像自動優化技術的解析度，在使用環境亮度同時存在過高或不足的情況之下，強化畫面清晰度以及色彩還原力，使拍攝影像更明亮且清晰。

同時對於愛車停車後的監控有需求的消費者，MiVue 838同時內建智能二合一駐車模式，可以選擇最長24小時的全時監控，或是使用省電模式，只要有人在愛車前移動或是造成愛車碰撞轟動，皆可自動錄影記錄，提供更安心的保障。

Mio睽違多年再度推出結合車內後視鏡功能的雙鏡頭全屏觸控式電子後照鏡型行車記錄器MiVue R76T，主機9.66吋大螢幕電容式觸控設計，直覺操作更簡單。搭配全螢幕後鏡頭倒車顯影功能，搭配的後鏡頭具備135度大廣角，可前後1080P同步錄影，也能在切換倒車檔時，及時呈現後方行車景象，並可觸控上下移動調整後方可視範圍，補足視線死角。