捷元資訊月 新機亮相好康優惠

一年一度的資訊月今天於台北世貿展覽中心登場，將從週三到週四連展四天。因應今年受疫情影響悶壞的玩家民眾與3C愛好，鑫聯大控股(3709)旗下國內知名資訊通路商捷元盛大參展，全線新機亮相齊發，好康活動優惠一籮筐！現場除展出新一代捷元宙斯機&全系列筆記型電腦，滿足電競遊戲與行動商務需求，並備有最新Xbox Series X｜S雙遊戲主機供體驗試玩史上最強Xbox主機效能，現場還祭出Xbox主機促銷預購優惠，讓玩家撿便宜。

12月5、6日週假日兩天邀請網路超人氣網紅「凱蒂Katy」與「小鹿 楚知嫣」至現場擔任一日店長，同參展民眾與粉絲熱情互動，並與全球知名能量飲料品牌「Monster Energy」合作，特調飲品等供參觀者免費試飲，好看、好玩、好喝，捷元邀大家在資訊月期間到「世貿一館：C905捷元攤位」同樂！

Genuine 14X Pro筆電 升級11代平台效能 僅1.1公斤超輕盈

此次資訊月主打亮相，新一代Genuine捷元14X Pro筆記型電腦，承襲系列機既有優勢，以量身打造的「BTO」客製化服務為主要競爭訴求，同時提供凌駕業界整機2年保固外，另享記憶體終身與硬碟最高5年保固加碼，帶給消費者更高專屬效能彈性與更優質售後安心保障。

Genuine捷元14X Pro另一特色，升級搭載英特爾最新11代Tiger Lake處理器(i5-1135G7/i7-1165G7)，支援DDR4-3200雙通道，最高可擴充至24GB，規格效能更強外，重點體型還大幅瘦身輕巧，不惜成本採用鎂鋁合金材質打造、CNC切割機身，精琢出僅1.1公斤超輕盈身形、16.5mm薄刃強韌機身，讓使用者行動力倍增。

螢幕部分採用14吋IPS等級的廣色域面板 (72％NTSC)，提供舒適色彩逼真視覺觀感；而針對行動商務人士關鍵的電力續航時數，出廠內建超大容量73Wh鋰電池，賦予最高20小時的超長續航電力，並支援快充技術，僅需充電50分鐘最高即擁有15小時使用時間；本身還通過軍規測試MIL-STD 810G(震動、撞擊、高/低溫、高/低壓、沙塵、鹽霧測試等)，整體除讓使用者帶出門更輕鬆，連帶電力&堅固性更無後顧之憂。

資訊月捷元主打新一代Genuine捷元14X Pro筆記型電腦，升級11代平台效能，僅1.1公斤超輕盈。圖／捷元提供

捷元電競宙斯機 時尚極簡ARGB吸睛燈效 主打BTO規格訂製

捷元耕耘電競遊戲市場多年，旗下「宙斯機系列」早已享譽業界，備受電競玩家與大眾遊戲族青睞。資訊月另一重頭戲，當然不能缺少這捷元宙斯機身影。尤其新一代Genuine捷元宙斯機賦予煥然一新、極具現代化簡約工藝ID新面貌，不但兼具優雅時尚極簡風範、機身堅固性與高應用機能等三大特性，機身正前方還增設大面積的沖網設計，搭配內藏三組120mm 5V ARGB LED發光風扇，提供絕佳散熱效率之餘，主機運作時還能散發出隱約又吸睛RGB多彩視覺燈感，讓玩家征戰遊戲過程更有氛圍、更帶Fu。出廠規格標配則為Core i5-10400處理器＋GTX1660 6GB顯卡、8GB DDR4記憶體、1TB SSD＋1TB硬碟、Windows 10 Home。

當然，Genuine捷元宙斯機最大優勢，不能不提「BTO」規格彈性化量身客製服務（PS:系列桌機&筆電皆提供這捷元專屬優勢服務），優點讓使用者同時享有品牌機＋DIY組裝機高彈性雙特色！所謂的BTO服務，即是以客製需求為主體，配合快速交貨的銷售模式，透過捷元綿密全省經銷夥伴體系，讓每位經銷夥伴在「捷元B2B專區」中能以客戶實際規格效能需求，搭配各捷元代理的周邊產品，小至記憶體，大到電源供應器，幫客戶自組出客製電腦系統。

換句話說，藉由捷元通路元件/零組件代理商優勢，當玩家購買系列機種時，可自挑自選想要的等級規格（不限於標配），服務項目包含處理器/顯卡/記憶體/硬碟等都可量身訂製更換，訂製後3個工作天可取機。重點一樣同品牌機經過100％嚴格的相容性測試，完整符合國際、國內各項安規認證，從收單到出貨皆在捷元電腦位於內湖科學園區的廠房在地組裝，百分百MIT組裝製造，品質不打折。

同時還加碼更優質售後服務&元件保固！捷元宙斯機系列桌機秉持一條龍服務概念，出廠直接搭贈捷元電競鍵鼠組，無須讓玩家多花錢另購，甚至凌駕業界打出更高五年零件、五年全保，加入官方會員後，再加碼五年到府維修服務，給予宙斯機家族玩家們真正VIP級尊榮服務！

捷元資訊月另一重頭戲，就是深受電競玩家喜愛的Genuine捷元電競宙斯機，外型時尚極簡且ARGB燈效相當吸睛。圖／捷元提供

Xbox Series X｜S遊戲機體驗試玩 現場祭出促銷預購優惠

有鑑於近期遊戲主機熱度持續飆高紅不讓！資訊月活動現場也展出捷元代理，微軟史上最強次世代遊戲主機「Xbox Series X」，最輕量數位版「Xbox Series S」兩款新機供民眾試玩體驗，好消息現場還將祭出Xbox主機促銷預購優惠活動，對於想玩新機兼撿便宜玩家，不妨把握機會。

高階款「Xbox Series X」為系列有史以來速度最快、功能最強大主機；核心搭載7奈米製程，具備8核心3.8Ghz自訂處理器與採用AMD新Zen 2架構，搭配達12 TFLOPS、52個CU自訂RDNA 2架構GPU強悍圖形顯示能力，16GB GDDR6記憶體&自訂1TB高速NvME SSD規格，輔以硬體加速光線追蹤技術，達到可支援達4K 120Fps超高解析/高刷新率順暢遊戲畫面，以及因應未來8K HDR顯示播放能力。

另款「Xbox Series S」定位微軟有史以來最輕量&最親民數位版遊戲主機，採用白色亮眼外觀，極其輕薄6.5公分體態，輕僅1.93公斤，讓玩家容易擺放，遊戲畫面最高可支援1440P 120Fps解析/刷新率，滿足一般遊戲大眾與家中仍使用1080P電視或1440P顯示器玩家族群，入手門檻低，建議售價萬元下，僅9,480元就能輕鬆帶回家解悶。