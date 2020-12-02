微星全新商務筆電　資訊月獨家首賣

資訊月開跑，歲末年終升級裝備正是時候！微星MSI推出多款新品及購機優惠方案，其中為職場專業工作者量身打造的SUMMIT商務系列筆電，資訊月獨家首賣；玩家必備的強悍遊戲火力RTX 2070、RTX 2060效能電競筆電，歲末狂降市場最優惠，再加碼送聖誕限定禮盒組、電競耳機等精緻配備。會場購買電競/創作者/商務筆電任一款，即贈送會場限定大禮包，限量送完為止。

微星資訊月主打的SUMMIT系列，搭載最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片，四核心處理器能有效提升辦公室生產力，更有效率的完成多工處理作業。SUMMIT採輕量鋁合金材質，堅固耐用且輕巧好攜帶，符合MIL-STD 810G軍規測試，加上長效電池續航力與快速充電功能，工作將不再受時間與空間限制。更重要的是，提供企業級的安全保護，包含TPM2.0加密、內建指紋辨識及人臉辨識辨識、USB/SD卡連結埠可啟用加密功能等，完整保護商業機密。該系列將於資訊月首賣，享會場優惠價格，買就送會場限定大禮包、防毒軟體、萬國轉接頭、type c連接埠、專用側背包，新品上市期間再加碼送市價2,590元的變壓器，讓你隨時為筆電充電、輕鬆享受行動商務生活。

微星SUMMIT採輕量鋁合金材質，堅固耐用且輕巧好攜帶，加上長效電池續航力與快速充電功能，工作將不再受時間與空間限制。圖／微星提供

另一款主打款創作者筆電Prestige 14 evo同步於資訊月開賣，會場提供石墨灰、純淨白、甜莓粉三款顏色選擇，會場買也送限定大禮包、防毒軟體、萬國轉接頭、type c連接埠、專用側背包等好禮。Prestige 14 evo亮點是獲得Intel Evo平台認證，具有卓越的性能和最新技術，且提供了優異的效能、反應速度、長效電池續航力；採用極緻輕薄的鋁合金材質打造，不僅纖薄更具質感設計，螢幕能180度展開，讓創作者能更彈性地展示作品，搭配窄邊框的面板設計，視野更寬闊，Prestige系列是隨身攜帶的絕佳配備。

微星創作者筆電Prestige 14 evo獲Intel Evo平台認證，有石墨灰、純淨白、甜莓粉三款顏色，圖為甜莓粉。圖／微星提供

除了商務與創作者筆電外，資訊月會場當然少不了微星最受歡迎的電競系列筆電，而且微星拿出滿滿的誠意祭出最殺價格。其中飆速炫彩電競GL75 / GL65 Leopard搭載最新第10代Intel CoreTM i7-10750H處理器與GeForce RTX 2070獨立顯示卡，搭配獨家Cooler Boost 5散熱模組設計，讓CPU和GPU都能發揮極致效能，不論是繪圖或Online Game都能給你極致順暢的體驗；另搭載144Hz極速電競面板與SteelSeries全彩背光電競鍵盤，更搭載獨家設計的Giant喇叭模組，比一般筆電音響大五倍的巨型音箱，遊戲中各種聲音都能聽得一清二楚。資訊月期間GL75 / GL65 Leopard不到五萬就能帶回家，再加碼送防毒軟體兩年版、聖誕尊爵耳機禮盒等精緻配備。

同樣會場祭出最殺價格，且搭載GeForce RTX 2060獨立顯示卡的狂暴效能電競GF75/GF65 Thin，原價49,900元，資訊月優惠價免四萬，再加碼送會場限定大禮包防毒軟體兩年版、專業電競耳機。GF75/GF65 Thin搭載最新第10代Intel CoreTM i7-10750H處理器與GeForce RTX 2060獨立顯示卡，搭配革新進化的Cooler Boost 5散熱模組設計。纖薄外型同時擁有最高7小時的電池續航力，無論工作或是娛樂，都能滿足不停歇的腳步。