疫情危機現商機 臺灣康揚與以色列智慧復健椅簽訂合作協議

今年新冠疫情導致國際商業合作大幅趨緩，而臺灣疫情控制良好，恰巧成為優勢，9月底正式被以色列列為低風險國家，經濟部中小企業處所推動的林口新創園「臺以專區」趁此機會積極促成以色列新創公司Resymmetry 11月來臺，與我輔具大廠康揚輔具與簽訂跨國合作協議。

Resymmetry與康揚輔具4月經臺以專區牽線，7月首次視訊會議討論後，9月底以色列政府公告臺灣成為疫情低風險國家(公民自臺灣返回不再需要二週隔離)，臺以專區團隊即抓緊機會著手聯絡各項落地事宜，正式商務邀請信派發、臺灣隔離接送住宿安排，這當中以色列甚至二度封城封閉機場。雙方11月終於在嘉義正式會面，11/10於經濟部中小企業處胡貝蒂副處長、以色列駐臺代表柯思畢、林口新創園臺以專區顧問團召集人施顏祥博士的見證下，簽下第一階段里程碑，將共同開發生產第一批兒童智慧復健椅；離臺前更簽訂第二個中長期里程碑，將共同在臺設立合資公司，為長遠戰略合作種下堅實基礎。陪同來臺的臺以專區以色列藉顧問Rani Shifron表示，在這個案子中，以色列新創公司看到的不僅僅是臺灣享譽世界的硬體實力；更重要的是臺灣企業過去數十年佈局全世界的銷售通路、商務鏈結等軟實力，能協助新創公司的快速成長，臺灣做為”Scale-Up Nation”當之無愧。

臺以專區顧問、研華執行董事何春盛是此次策略結盟的牽線者，他表示， Resymmetry運用物聯網技術，開發僅透過坐姿改變即具復健效果的「智慧復健椅」，前瞻創新、獨一無二，且創辦人也具備豐富的臨床經驗及人脈；但其現有的產品外觀和產品開發製造成本對於市場拓展將成巨大阻礙；而臺灣輔具大廠康揚輔具目前在全球擁有6 個直營市場，3 個生產基地(另印度基地正興建中)，4,500 家經銷商服務據點，產品銷售超過45 國，近年積極尋求科技導入產品的突破，完整的製造設計能量可加速Resymmetry規模化。

Resymmetry與康揚輔具7月開始洽談，從發想概念的討論、解決方案為人群帶來的價值、雙邊理念的交流、技術數據軟體硬體的交集；再持續推進到第一個臺灣製「智慧復健椅」，透過康揚綿密的臨床經驗累積，加速醫療新創產品在驗證成效、收集數據、改進結構設計等，商品化前的重要程序。Resymmtery創辦人兼執行長Efrat Shenhod-Malihi 不只一次表示，與康揚輔具的合作是Resymmetry走向世界的關鍵，臺灣的協助是無可替代的!

臺以專區計畫主持人，資育公司龔仁文董事長亦表示：「以色列從0到1的創新很強，但臺灣1到10甚至100的Scale Up能力，正好可以接棒以色列新創，共同創造數倍價值的雙贏。中企處臺以專區執行團隊將持續號召臺灣企業一起加入，和具潛力的以色列新創走向全世界。」