穎台mini LED擴散板發酵 Q3 EPS 1.07元

興櫃導光板、擴散板製造商穎台科技(6775)今年第三季合併財報日前出爐，前三季合併營收21.97億元，營業毛利4.04億元，淨利1.52億元，EPS2.1元；第三季受惠遠距應用商機及調升高毛利產品組合策略奏效，營收及獲利呈明顯增長，走出上半年營運低谷，前三季獲利已接近去年全年獲利水準，第四季營運成長動能不看淡。

隨著第三季面板產業旺季來臨，穎台產線稼動率接近滿載生產，因此調升高毛利產品比重，也開始供應高端mini LED面板應用之電競筆電市場出貨需求，第三季起營運快速增溫，營收及獲利呈現亮眼表現。

穎台第三季單季合併營收8.23億元，年增11.08％，季增高達31.71％，從獲利來看，第三季單季營業毛利1.74億元，毛利率達21.23％，大幅超越108年度毛利率15.06％，及109年上半年毛利率16.73％，不論第三季稅前及稅後盈餘及EPS都明顯優於上半年，EPS1.07元。

登錄興櫃甫滿六個月，穎台於11月30日正式遞件申請股票轉上市案，穎台發言系統指出，今年新冠疫情衝擊下，台灣科技電子產業受惠於全球蓄積的購買力及居家上班、會議、教學、娛樂等遠距應用商機，第三季迎來3C產品大量消費能量。

穎台表示，今年穎台經營聚焦三大主軸，首先業務拓展著重遠距應用商機，其次，工廠管理隨著面板客戶需求上揚，產能稼動率提升，調升高毛利擴散板產品組合，拉高整體產品毛利率，第三全力發展高端、高毛利新產品-mini LED背光模組用光學材料，開發出三款電競筆電用之mini LED用擴散板，第三季已出貨一款新產品，預計第四季供應另二款光學材料新產品，有助於第四季營運持續向上推升。

2020年mini LED面板用在高端的電競筆電是一個進入市場試金石；穎台分析，2021年mini LED面板仍將瞄準中小尺寸市場，從電競筆電繼續跨入高端NB、高端顯示器，汽車用顯示器也是mini LED另一個重要的戰場，可以預期，未來隨著mini LED面板市場拓展，供應鏈將迎來更大商機，目前穎台已展開幾個mini LED汽車顯示器開發案，預計2022年將放量供貨。