M31嵌入式記憶體編譯器支持芯測科技START™工具

亞洲唯一的記憶體測試與修復技術領導廠商- 芯測科技（股票代號：6786，簡稱：芯測）30日宣布與專業矽智財供應商円星科技（M31 Technology，股票代號：6643）深化合作項目。首先導入合作項目為M31 嵌入式記憶體編譯器 (Memory Compiler)支援芯測記憶體測試與修復電路開發工具（START™ v2）所需的記憶體設定檔。

M31一直是芯測密切合作的夥伴，這次的合作讓芯測的EDA工具START™ v2可通過M31 Memory Compiler產出的記憶體設定檔包含對應的記憶體測試與修復電路所需要的資訊。透過更少的設定，更自動化的流程，大幅提升共同客戶在設計HPC（High Performance Computing）相關的系統晶片內的記憶體測試與修復電路效率。

此次的合作是芯測深化與M31在嵌入式記憶體上的合作的起點，因應HPC晶片中，記憶體占比激增以及先進製程帶來的挑戰。在次世代記憶體上的測試、診斷與修復上也將陸續展開合作計畫。相信透過與M31的密切合作，可以提供給共同客戶更完整的嵌入式記憶體解決方案，滿足客戶在激烈競爭的HPC相關晶片的市場提升晶片品質、可靠度以及控制成本的需求。



円星科技成立於2011年10月，營運總部位於台灣新竹，是專業的矽智財 (Silicon Intellectual Property) 開發商。円星科技擁有非常堅強的研發與服務團隊，具備矽智財、積體電路設計以及設計自動化領域的資深工作經驗。主要產品包括高速介面矽智財設計如SerDes, USB, PCIe, MIPI, SATA 等，以及基礎矽智財如元件庫(cell library)設計，記憶體設計(memory design),和靜電防護輸出入庫(ESD IO library)。円星科技的願景是成為半導體產業最值得信賴的矽智財公司。更詳細資料請參考公司網頁 https://www.m31tech.com。