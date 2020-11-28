「Giftpack」啟動智慧送禮新浪潮

「原來，挑一份讓你喜歡的禮物是這麼困難的一件事」，面對全球60多億人口，不同的種族、不同的族群以及每個人的喜好和需求各自不同的窘境下，讓許多人往往耗盡時間與心血卻難以挑選出一份讓重視的對方真正心儀的禮物來拉近彼此的距離，由此「Giftpack」乃應運而生!該公司以精準先進的AI模式開創了人工智能企業送禮服務的先河，讓想送禮給對方的人們用最快的速度、最精準地挑選出最合適的禮物，跨越國家與時區，將最適合的禮物送到最珍視的人的手中。

Giftpack(芯符公司)指出從企業終端到消費者，該公司正全力運用技術革新為龐大的送禮產業進行新時代革命，包含「人資送禮」:為公司員工更方便快捷地制定出客制化的禮物，大大翻轉了傳統的枯燥模式、「業務送禮」:以一站式的服務，拉近與客戶之間的距離僅在一鍵之間，無論是來自世界各地的任何人，都可以將日常的思念化為簡單的行動，超越距離與時差，以最快、最節省資源的方式關心遠方重要的人。

然而該如何快速精準定位到對方的喜好？如何追蹤量化每一個禮物效果？如何跨越地域限制和文化差異將禮物送達？這些送禮時所面臨的各種難題都可以在 Giftpack 迎刃而解，誠如Giftpack的經營理念-當有一處地方可以永遠提供送進心坎的禮物推薦，並且無痛傳遞你的心意到世界的各個角落，唯有Giftpack!參閱網址:https://giftpack.ai/tw/about