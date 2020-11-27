智慧運輸研討會 打造永續智慧交通網

隨著5G時代來臨，「智慧運輸發展與應用」已成為各國科技發展不可忽略項目之一。因此，如何應用科技並有效將資訊整合串聯，創造永續智慧交通環境，將是備受期待的重要課題。

在經濟部工業局指導下，電電公會於11月27日舉辦「智慧運輸應用技術交流研討會」，首先邀請工研院闡述相關產業國際市場趨勢。後續由「智慧運輸」領域四家業者包含勤崴國際、熊大單車、杰悉科技、台灣智駕，聚焦台灣產業市場，分享產業實踐與發展案例，透過產業交流機會，凝聚未來合作契機。

如勤崴國際透過車聯網與自駕車場域應用經驗，認為交通領域數位化程度相對較低，未來交通設施需緊跟汽車智慧化的節奏。此外，也期望企業研發能夠獲得更多支持與協助，以有利於產業發展。熊大單車作為共享兩輪運具業界的拓荒者，除了積極提升運具可行性外，亦致力於推展行動支付，未來將與政府計畫結合數位金融服務，期望提供更完善的智慧運輸服務。

杰悉科技認為3D可視化管理平台可以透過AIoT技術運用，減少人力成本，也可以讓數據分析帶來實際產值。近期布設的智慧車流分析系統，就是AIoT應用於智慧城市的最佳案例。台灣智駕認為未來自駕車可朝操作適用範圍（Operational Design Domain，ODD）方向發展。信義路公車專用道就是其中一種 ODD 特殊場域，期望未來能解決都會公共運輸安全與效率問題。

同時藉由工業局整合推動並提供未來產業加值服務策略，共同與台灣各產業菁英、公協會及其會員合作，匯集產業能量，帶動產業深化與升級，與世界運輸科技同步接軌。（經濟部工業局廣告）