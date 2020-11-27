Face8名人堂給力 打擊盜圖詐騙歪風

網路盜名人圖像犯罪手法不斷翻新，近期，包含高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、王力宏等名人皆發生遭受盜圖製作廣告或假帳號等受害事件；日前前東森新聞主播陳海茵亦在粉絲專頁上發文提醒網友注意，其肖像被盜圖設立人頭假帳號甚至成為馬來西亞壯陽藥廣告等一系列不法活動。針對此類盜用肖像行為，研勤科技(3632)Face8台灣臉霸團隊在官方網站上提供名人堂人臉搜尋 (https://face8.ai/faceMaster) 服務，只要將人臉圖像送入系統辨識，經建檔之名人即可快速辨識確認，讓網友不再受騙。

研勤(3632)近年深耕人工智慧(AI)人臉辨識領域，本土自主研發Face8台灣臉霸人臉辨識核心技術，除以PAKKA人臉辨識考勤系統產品協助智慧城鄉專案「微笑帕卡_智能區塊鏈薪資差勤服務平台」，帶動一波以中彰投縣市為核心逐步擴散效果外，在產學合作方面，並與淡江大學資訊管理學系在今年「第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽獎項」獲得優異成績；另一方面，在B2B專案部分亦同時在政府機關與民間企業間的各項大小標案中頗有斬獲，證明台灣本土人臉辨識技術的實務應用實力。

研勤行銷長施心曼表示，Face8台灣臉霸名人堂為展現台灣本土人臉辨識技術所設，目前已建檔國內外政治、商業、媒體名人等約2萬名，純粹為一技術體驗的免費系統，面對近期名人遭受盜用肖像等事件，網友只要將彷彿眼熟卻又不確定的名人肖像送入系統辨識，即可輕易理解該肖像名人身分，係一極為便利的免費驗證工具。