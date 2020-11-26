HPE (Aruba) 再度獲列為Gartner有線與無線區域網路基礎架構領導者

並蟬聯其關鍵能力報告中所有六大應用案例的評分榜首

母公司Hewlett Packard Enterprise (紐約證交所代碼：HPE)，宣布HPE (Aruba) 在Gartner最新「有線與無線區域網路存取基礎架構魔力象限」報告中，已連續 15 年獲評為「領導者」，且是領導者象限所有廠商中最具前瞻性 (Vision) 的品牌。而在同時發布的附加報告《有線與無線區域網路存取基礎架構關鍵能力》中，Aruba贏得所有6大使用案例的 (use case) 最高分數，第二次奪得全部應用的榜首。

《魔力象限》報告中Gartner主要根據兩個標準評估各家供應商：未來規劃的完整性和執行能力。HPE (Aruba) 是領導象限的所有品牌中，位於前瞻能力的最前端。Aruba相信，這是市場對公司在持續不斷創新、並能達成客戶期望與挑戰的肯定。

而在《魔力象限》的附加報告《Gartner 有線與無線區域網路存取基礎架構關鍵能力》中，Gartner 以六個關鍵使用案例評估供應商在滿足企業需求方面的有效性，其中包括：統一的有線與無線網路存取、有線存取重新整理/新建置、無線的重新整理/新建置、公司總部遠端連線分支辦公室、效能可靠的應用程式和自動化 NetOps等，Aruba 在這六項使用案例中均獲得最高分。

Gartner《關鍵能力》報告指出，在 Aruba 由雲端驅動的邊緣服務平台 (Edge Services Platform, ESP) 架構下，Aruba 於 2019 年擴充其協助企業整合營運科技/資訊科技 (OT/IT) 的能力；延伸機房管理與智慧建築自動化的整合，以滿足企業對能源管理和空間利用的要求；推出GreenLake for Aruba 的「網路即服務」（Network-as-a-Service）消費模式，讓企業能以營運費用的訂用方式，運用有線及無線區域網路基礎架構；NetEdit和NetInsight 則提供優異的機器學習和人工智慧功能。

「Gartner對HPE (Aruba) 的持續認可既令人雀躍，也讓我們對於能藉由Aruba ESP 取得市場領導地位感到無比自豪，」Aruba台灣資深副總經理蔡政修表示。「尤其在 Aruba 領先業界改造有線網路架構，首家提供以單一交換技術平台 — Arubx CX系列交換器，支援從企業邊緣 (Edge)、核心到資料中心的完整追蹤自動化及分析功能，更證明了15年來，不論網路市場的變化為何，Aruba始終致力實現以客戶為導向的創新文化，使我們在產業變動的每一個階段能都維持領導地位。我們很感激台灣客戶及合作夥伴對我們持續的信任。」

除了2020年有線與無線區域網路存取基礎架構魔力象限和關鍵能力報告，HPE (Aruba) 領先業界的產品組合也得到了Gartner的認可。2020年9月，就在推出SD-Branch解決方案的兩年後，Aruba被列為Gartner廣域網路邊緣基礎架構魔力象限的前瞻企業，而最近被HPE (Aruba) 收購的Silver Peak連續第三年被列為領導者。HPE (Aruba) 還被列為2020年資料中心和雲端網路魔力象限的前瞻企業。