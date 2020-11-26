MSI微星科技創作者桌上型電腦榮獲台灣精品銀質獎

第29屆台灣精品獎11月25日舉辦頒獎典禮，MSI微星科技在奪得7項2021台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）的肯定之後，更以Creator P100創作者桌上型電腦獲頒2021台灣精品銀質獎。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技不僅在電競產業持續不斷維持創新精神，對於蒸蒸日上的創作者市場，也結合頂尖科技與現代美學推出專為創作者量身打造的Content Creation系列。此次Creator P100 能夠屢獲佳績感到十分榮幸! 未來MSI微星科技會持續推陳出新、引領科技，讓大家感受到MSI微星科技的創新。」

Creator P100系列為針對創意工作者如攝影、平面設計、影音編輯、3D動畫等創作者提供最佳效能與效率。Creator P100系列外型簡潔、俐落，更是幾何圖形、曲線與金屬材質結合而成的完美體現，其低調奢華的外型設計，使其看起來不再像是電腦，更像是一份藝術精品，滿足設計師狂野但低調的心理。

此外，獨家軟體Creator Center能一鍵優化設計師常用軟體，使用者不需進行複雜的設定。十升小體積媲美大型工作站效能，搭載業界最高階第十代Intel i9-K系列處理器、支援共64GB雙通道記憶體與最新RTX顯示卡、Thunderbolt 3 、2.5 LAN與Wifi 6，為設計師帶來最快的運算與效率。