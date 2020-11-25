凌羣電腦三產品獲2021年「台灣精品獎」

智慧型服務機器人Ayuda一舉獲得銀質獎肯定

凌羣電腦三喜臨門，三項自我研發產品－「DBMaker資料庫」、「網路監控管理中心NETCenter」及「智慧型服務機器人Ayuda」同時獲得2021年「台灣精品獎」，其中

「智慧型服務機器人Ayuda」更一舉獲得「台灣精品銀質獎」肯定。

作為國內大型系統整合廠商之一，凌羣電腦持續投入研發，2005年通過經濟部核准成立

資訊服務業第一個研發中心以來，致力於提升軟體品質，成為國內唯一兩度通過國際軟體

品質評鑑最高等級CMMI Level 5廠商，2018年獲頒「國家品質獎-製造品質典範獎」，今年十月再獲SGS頒發「資訊治理卓越獎」。隨著凌羣電腦近年來積極將自行研發產品進行產品化，開拓藍海市場，凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，「雖然凌羣『DBMaker資料庫』已連續

四年蟬聯『台灣精品獎』，今年加上『網路監控管理中心NETCenter』及『智慧型服務機器人Ayuda』同時獲獎，都令我們感到無比驕傲」。

智慧型服務機器人Ayuda完全台灣製造(MIT)，在整體製程上力求降低成本與追求創新，並兼顧環保及綠能，百分之百使用台灣在地材料。整合機器人零組件、移動平台、人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及自行學地圖尋標導航等功能，提供客製化軟、硬體設計開發，人因工程設計，讓操作更方便，上市發表後即吸引包括日本、越南、義大利、美國、印度等全球市場注意，並已外銷日本，登上NHK電視、神奈川電視台、日本經濟新聞報導外，同時獲得2017年「雲端物聯創新應用獎-企業組冠軍」及2018年榮獲「系統整合輸出奬」冠軍。服務領域已經遍及警政、金融、醫療、圖書館、學校、賣場等。

今年同時獲獎之「DBMaker資料庫」，提供雲端架構的雲端開放式資料連結介面，因應

大數據資料應用，提供彈性的動態欄位管理等功能以因應多變性資料型態，在歐美環峙的

高價資料庫產品中，DBMaker性價比高，已獲美、義、日、巴西等國用戶肯定。而「網路

監控管理中心－NETCenter」，則是凌羣電腦根據豐富的網路專業及客戶服務經驗開發之管理

工具，可協助不同監控需求者全面掌握 IT 基礎設備的狀態與資訊，強化企業日常維運

效益，逐步打開國際市場。

「台灣精品，台灣之光」，凌羣電腦將延續台灣科技之島的美名，持續推動全球科技服務的發展，與台灣一起在世界發光發熱。