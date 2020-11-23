2020 BSI國際永續標準管理年會—『永續韌性獎』表揚典禮盛大展開 得獎企業反應局勢

BSI英國標準協會再度與GCSF全球企業永續論壇攜手合作，舉辦「2020 BSI國際永續標準管理年會暨表揚典禮」， 11月19日於圓山飯店盛大舉行。今年年會主題『永續韌性』，切合「氣候變遷」、「地緣政治」、「全球供應鏈重組」和「 COVID－19 疫情」等年度觀察，看國際標準、創新企業價值鏈，提升組織韌性邁向永續。受獎單位從傳統到精密製造、能源營造、金融壽險、科技通訊、地產保全，以及國家國際機場與國家級旅遊景點，皆能優秀接軌聯合國永續發展目標 ( SDGs )；BSI並於年會中公開頒發首批TCFD氣候相關財務揭露證書給桃園機場、中華電信及康舒科技，在動盪多變的2020年，得獎企業清晰反應局勢與國內產業生存輪廓。

頒獎貴賓台灣永續能源研究基金會董事長簡又新上台致詞，肯定BSI持續協助國內企業組織邁向永續治理與國際接軌，並恭喜所有得獎企業。他也從國際趨勢例如歐盟、中國、日本、韓國大多以2050為宣示碳中和年限，來提醒台灣需迎頭趕上，否則會被排除在世界永續經濟體外。主辦單位BSI東北亞區總經理蒲樹盛以「永續韌性」開場引言，從科技永續蓬勃看產生的道德規範，並以2030年暖化大限及聯合國提出SDGs十七項永續發展目標，其中能源負擔、工業創新、基礎設施、智慧永續城市與負責任的消費生產，為台灣中小企業轉型必備之韌性，同時也提到國際標準是給企業和高階領導人最佳的管理參考書。最後以英國前首相邱吉爾的名言：「不要浪費好危機」，勉勵產業正向面對挑戰。

「永續韌性」是長久發展的一體兩面，具備韌性的組織，會採取積極主動進行自我管理，帶動平衡發展 ESG 的永續目標，與企業文化和管理結合，通過強化組織各方面的能力與條件，實現永續發展目標。BSI台灣分公司自2008年起，率先推動企業社會責任 ( CSR ) 報告書發行並導入查證標準，自此開展BSI國際永續標準管理年會及表揚典禮，推動國內永續認知成熟。每年一度盛大的永續年會，已成為國內產官學研獲得指標性永續趨勢的重要活動。