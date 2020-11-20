中華軟協理事長沈柏延當選WITSA新任董事會成員

世界資訊科技與服務聯盟（World Information Technology and Services Alliance , WITSA）於台灣時間 (18日) 進行2020-2022年度主席與董事會改選，公布由會員國希臘信息技術與通信企業聯合會（Federation of Hellenic Information Technology and Communications Enterprises (SEPE) ）代表Yannis Sirros當選新任WITSA主席，中華民國資訊軟體協會（Information Service Industry Association, CISA）理事長沈柏延當選新任WITSA理事會成員。

Yannis Sirros表示，今年全球受到疫情黑天鵝影響，軟體技術落地應用在各產業與領域倍受重視，台灣利用科技防疫，成果世界有目共睹，此屆WITSA希望世界能多與台灣交流台灣優秀解決方案與成功科技應用經驗，因此台灣在各會員國高度認同下，獲選此屆WITSA理事會成員，希望能增加軟體應用與產業升級的實務經驗分享。

中華軟協配合政府產業發展方向與政策，近期積極布局新南向、數位轉型、5G等議題，沈柏延提出三大策略：一、推動數位轉型，提升台灣產業競爭力，串連會員交流，強化跨產業合作，形成軟體產業供應鏈體系。二、推廣電腦軟體應用及人才培訓，並結合大學及研究機構研發能力，協助工商產業升級。三、推動國際交流媒合，擴大資訊服務應用市場，強化對會員的服務，以促成同業合作，謀求共同利益。他同時也期許協助政府落實政策、提升產業轉型與升級和協助會員媒合全球商機。

WITSA為資訊及通訊科技國際組織，成立於1978年，會員係來自全球五大洲 84個國家的ICT同業團體, 為全球最大的ICT服務業組織,宗旨為推動資訊科技業應用與發展, 致力推動ICT產業自由化發展並破除各國貿易障礙，會員佔了全世界資訊科技與服務市場的90%以上。該組織每年舉辦一次世界資訊科技大會（World Congress on IT, WCIT）。