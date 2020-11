中華軟協理事長沈柏延當選WITSA新任董事會成員

世界資訊科技與服務聯盟(World Information Technology and Services Alliance , WITSA)於台灣時間 (18日) 進行2020-2022年度主席與董事會改選,公布由會員國希臘信息技術與通信企業聯合會(Federation of Hellenic Information Technology and Communications Enterprises (SEPE) )代表Yannis Sirros當選新任WITSA主席,中華民國資訊軟體協會(Information Service Industry Association, CISA)理事長沈柏延當選新任WITSA理事會成員。

Yannis Sirros表示,今年全球受到疫情黑天鵝影響,軟體技術落地應用在各產業與領域倍受重視,台灣利用科技防疫,成果世界有目共睹,此屆WITSA希望世界能多與台灣交流台灣優秀解決方案與成功科技應用經驗,因此台灣在各會員國高度認同下,獲選此屆WITSA理事會成員,希望能增加軟體應用與產業升級的實務經驗分享。

中華軟協配合政府產業發展方向與政策,近期積極布局新南向、數位轉型、5G等議題,沈柏延提出三大策略:一、推動數位轉型,提升台灣產業競爭力,串連會員交流,強化跨產業合作,形成軟體產業供應鏈體系。二、推廣電腦軟體應用及人才培訓,並結合大學及研究機構研發能力,協助工商產業升級。三、推動國際交流媒合,擴大資訊服務應用市場,強化對會員的服務,以促成同業合作,謀求共同利益。他同時也期許協助政府落實政策、提升產業轉型與升級和協助會員媒合全球商機。

WITSA為資訊及通訊科技國際組織,成立於1978年,會員係來自全球五大洲 84個國家的ICT同業團體, 為全球最大的ICT服務業組織,宗旨為推動資訊科技業應用與發展, 致力推動ICT產業自由化發展並破除各國貿易障礙,會員佔了全世界資訊科技與服務市場的90%以上。該組織每年舉辦一次世界資訊科技大會(World Congress on IT, WCIT)。