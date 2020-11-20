全球頂尖傳播集團WPP舉辦2020「從創意到創新」思維領導力論壇

綜觀全球因新冠肺炎疫情帶來許多挑戰，國際貨幣基金（IMF）公布世界經濟展望10月報告預測，2020年全球總體經濟下降4.4%；但反觀台灣的經濟成長率，根據主計處最新預估卻將有1.56%的正成長，表現相對亮眼。另一方面，中美霸權之爭所引起的國際動盪局勢，意外彰顯台灣在科技和製造領域產業的實力和競爭優勢。進入後疫情時代，虛實整合與科技進步正在加速環境改變，消費者、市場組成與行銷方法更與過去截然不同。全球頂尖傳播集團WPP於11月17日舉辦以「從創意到創新」思維領導力論壇，台灣WPP集團董事長暨奧美集團大中華區副董事長莊淑芬期勉，企業面對未來更開放透明的新世界，無論在行銷傳播、社會創新、商業創新上，都必須洞察人性、展現同理心、跨界合作和善用科技，並以創意在前、創新隨後，提速企業成長。

「從創意到創新」思維領導力論壇今年邀請到，入圍卓越新聞奬(台灣首屆Podcast新聞奬)的「The Taiwan Take」節目主持人-吳怡慈Emily擔綱女主持人。WPP智庫小組公布了旗下凱度集團最新《台灣疫情行業衝擊與挑戰調查報告》*，提供企業主關鍵洞察和行動建議，更以全球數個從創意到創新的品牌案例，希望透過創意帶來刺激商業成長的創新靈感。另外，講者也邀請到行政院政務委員唐鳳與在業界享有盛名的簡立峰博士，分別從社會創新與商業創新兩方面進行分享。

WPP傳播集團從數據出發 用關鍵行動支持台灣驕傲

深耕台灣長達30多年的全球頂尖行銷傳播集團WPP，旗下包括凱度市調、奧美、偉門智威、群邑媒體和大昌華嘉思謀能等多家知名傳播企業，繼去年推出「擁抱數位 女力飆高 妳說了算」思維領導力論壇後，今年發表《台灣疫情行業衝擊與挑戰調查報告》，瞄準台灣公司規模500人以上(調查占比46%)和500人以下(調查占比54%)的各行業中，不同職位的員工做為受訪對象，啟動跨產業的第一手疫情衝擊與挑戰量化調查，不僅梳理國內企業主對市場環境發展的觀察與預估，更探討後疫情時代行業因應台灣消費者行為與態度轉變所需的改變。

從《台灣疫情行業衝擊與挑戰調查報告》中發現，雖然企業擔心全球蕭條導致消費者趨於保守、消費信心降低和企業營運能力不足（如：供應鏈、生產力問題)；但更進一步發現，在疫情後業務向上成長的企業反而增加行銷投資，因為他們理解消費者需求已與過往不同，得展開行動快速導入和提升電商化能力，在業務上進行調整適應新市場並開始採用新的供應鏈，以免於受疫情影響，並取得企業成長契機。

此外，WPP集團根據調查報告結果，建議企業主可以採取四個關鍵行動，首先，行銷活動除了找尋與消費者的關聯性，在後疫情的現在更應體現對消費者的「同理心」。第二，疫情前行銷著重於緊抓消費者的目光，其後要「贏取社群影響力」才能從影響社群進而影響社會。第三，未來不僅是企業，消費者也將更重視能夠「永續社會善意」的議題，為社會創造更多正向的美好。第四，面對未來的消費者，企業需要提供更立體化的體驗和刺激，讓消費者能「重構感官體驗」，取代以前的品牌訊息轟炸。期望這四個關鍵行動能給予企業主更多信心，把握疫情之下帶來的新投資機會和最好的創新時機。

現場神秘AI來賓Sophia 讓機器人成為未來人類的重要夥伴

因疫情影響無法親自來台灣的類人機器人Sophia，以透過Q&A方式與講者簡立峰博士進行互動討論。全球首位AI機器人公民 Sophia 是漢森機器人公司最新、最高科技的機器人，有「全球最美機器人」封號，不僅被世界視為新科技的表率，也是機器人文化的一大指標。在創新科技衝擊全球市場下，全球產業也已從「數位化時代」躍升到「智慧化時代」，人工智能的發展將繼續跌宕起伏，而人與機器的關係、人工智能帶來的倫理挑戰都將成為AI領域的焦點話題。展望未來，機器人將隨科技不斷精進，透過學習和適應人類的行為、幫助人類的生活和工作，並成為人類的重要夥伴。

台灣WPP集團董事長莊淑芬也針對整個論壇活動做出總結：「台灣雖然在一個與世隔離的平行世界，但未來將是一個越來越開放、越來越透明的新世界。在行銷傳播上，品牌如何展現人類同理心、贏取社會影響力、永續社會善意、重構品牌感官體驗、同時善用科學調研和科技加持，讓AI成為智能夥伴。在社會創新上，世代交融比世代交替更有意義，數位同步比數位轉型更具同理心，拼圖思維比藍圖思維更加靈敏，共存共好就是人生百態。在商業創新上，人性洞察重於科技應用，跨域合作強過自立自強，超前部署勝於隨機應變，創意領先創新隨後，都是相輔相成缺一不可；共創未來成長，善盡社會責任。台灣WPP集團的每一份子都是和大家一起前進的好夥伴，我們的存在就是為了驅動企業的成長，也希望和企業一起創造更好的台灣，更好的世界！」