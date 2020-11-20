記憶體領導品牌-威剛科技獲選台灣25大國際品牌

威剛科技總經理陳玲娟(後排左2)與台灣25大品牌企業代表合影

由經濟部工業局主辦、台灣經濟研究院執行、全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦的「2020年台灣國際品牌價值調查」結果今（17）日揭曉，威剛科技(3260)再度榮獲「台灣25大國際品牌」肯定，充分展現了威剛持續追求創新、進步與品牌經營有成的豐碩成果。

威剛科技獲選2020台灣25大國際品牌，威剛科技總經理陳玲娟(右)代表領獎

品牌，是企業創造高附加價值的重要元素，而台灣企業的品牌發展，更影響台灣產業升級及競爭力，如何從產品導向轉化成品牌導向，是台灣企業改變思維及經營模式所面臨的挑戰。威剛科技總經理陳玲娟於受獎時表示：「記憶體產業瞬息萬變，但威剛始終堅持持續創新、卓越品質的核心理念，不斷推出領先業界的產品與服務，專注於品牌力的革新與延續，才能再次獲台灣25大國際品牌的肯定！而威剛藉由儲蓄以久的品牌能量，在今年新冠肺炎肆虐時期，更迎來品牌價值新高點。」

威剛以「引領創新、閃耀未來」作為公司永續經營的標竿，憑藉著亞洲第一，全球第二大記憶體、SSD自有品牌模組廠的傑出表現，整合集團豐富的資源與超群領先的技術，除專注發展記憶體等消費性電子產品外，更跨足電競周邊、電動車馬達、物聯網等多重領域，包含以打造極限效能體驗與頂級裝備的電競品牌XPG、提供高規格與高效率智慧解決方案的威剛工控。威剛以多角化的營運模式致力於為全球客戶、消費者提供全方位創新多元的科技服務，推升公司品牌價值及持續獲利能力。

威剛科技以無比的速度及靈活性，迅速回應消費者與市場需求，也充分顯現公司長期經營客戶關係、全球通路及電子商務布局效益與過去奠基的企業成就。威剛積極、敏捷、迅速應對的「蜂鳥精神」，更體現在疫情下的品牌活動中，威剛旗下電競品牌XPG，秉持著洞察消費者需求與貼近社群脈動的兩大核心原則，於全球疫情期間，攜手Intel於線上發表全球第一台XPG電競筆電；更針對創作者推出Creator數位主題活動，邀請全球的創作者一起用不同的角度看世界，利用「宅時間」揮灑創意，持續與消費者對話。



威剛董事長陳立白表示，威剛科技以多角化的營運模式致力於為全球客戶、消費者提供全方位創新多元的科技服務.

威剛科技董事長陳立白表示，威剛於產品創新的同時，也期望發揮企業社會責任回饋於社會。威剛科技以行動實現品牌理念「引領創新，閃耀未來(Innovating the Future)」的願景與價值，創立19年來，串聯內部與外部力量，共同推展全年齡學童的教育規劃，成功幫助逾萬名學子，此舉也在今年獲得擁有「永續諾貝爾獎」美名的「2020亞洲企業社會責任獎註1」肯定；品牌的建構取決於人才的培育，威剛相信人才是企業持續創新的基石，而對人才不遺餘力的培育與照顧，也成功在今年自全台灣168家企業中脫穎而出，獲得亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「2020亞洲最佳企業雇主獎註2」，並獲得亞洲地區最適合工作企業之典範評價。

今年已榮獲三大獎加冕的威剛，再次彰顯威剛科技「正、公、誠、拼、能、合、愛、新」的企業核心理念，未來也將持續創新、培育公司人才和服務客戶，成為業界的先行者，為大眾提供更美好嶄新的未來！