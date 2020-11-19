是德推全新示波器　功能強大簡單易用

全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商是德科技（Keysight Technologies Inc.），日前宣布推出全新Infiniium 8通道EXR及MXR示波器，分別由是德授權經銷商及原廠在台銷售。

全新Infiniium EXR系列善用Keysight Infiniium MXR系列示波器的強大功能，因此功能強大、簡單易用、且輕鬆維護。客戶現可向是德科技授權經銷商購買此示波器。Infiniium MXR系列和EXR系列將多台儀器整合於單一平台，以提高工程效率和易用性。這兩個平台均提供先進的應用軟體和功能，可簡化除錯、功率量測和遠端協作。

當設計變得越來越複雜，專業的主流桌上型除錯和分析工具標準也隨之提高。 新的Infiniium EXR系列混合信號示波器（EXR 系列）是為專業工程師提供的通用型除錯工具。Infiniium EXR和MXR系列均採用先進的ASIC，可支援7種整合式應用，包括示波器、數位電壓錶（DVM）、波形產生器、波特圖繪圖儀、計數器、協定分析儀和邏輯分析儀。EXR系列提供多達8個類比通道，並以16個獨立的數位通道同時在2.5 GHz下運作。

品勛科技總經理鄭文榮表示：「Keysight全新的EXR系列示波器擁有多達八個通道，快速的波形更新率和取樣率，能完整呈現真實波形。最新的示波器韌體，更多了眼圖、訊息標記備註及完整量測報告功能，能便利執行多通道測試。」

克達科技股份有限公司總經理簡弘城指出：「Keysight 最新EXR系列示波器是目前市面上性價比最高的示波器。此款產品提供2GHz的頻寬及8個通道 的時序量測，且通道數可彈性加購升級。除此之外，除錯獵人功能可協助客戶輕鬆除錯、大幅增加工作效率。」