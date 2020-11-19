桃園航空城邀請企業共商　啟動疫後智慧科技佈署　

桃園航空城公司於11月18日(三)辦理「2020疫後智慧應用整合座談會」，此次座談會由國立交通大學華邦講座教授林一平擔任主持人，與會企業包含台達電子、研華科技、台灣思科、遠傳電信、華電聯網、研揚科技、駿永資訊、盛達電業、凌羣電腦等數家公司，以及桃園市政府經發局、資科局、亞洲矽谷執行中心等共同與談，產官學齊聚一堂，探討5G智慧城市運用、建構智慧生態圈、智慧城市技術發展以及疫後整合及創新等議題，藉此廣納各界寶貴意見。

桃園航空城公司董事長陳錫禎表示，「桃園航空城計畫」經過多年規劃，11月９日已正式進行土地徵收公告，正式進入實質開發階段。桃園航空城公司接下來最重要的任務為推動招商，以及規劃開發亞洲.矽谷創新研發中心。

桃園市政府副秘書長邱俊銘指出，航空城計畫方向已經越來越具體，再加上亞洲.矽谷創新研發中心的創建，將可構成一個完整的資通訊產業生態系，落實智慧城市的建設願景。桃園航空城計畫是臺灣下一個旗艦計畫，桃園市以「機場經濟學、智慧航空城」為發展主軸，在鄭文燦市長努力之下，交通路網、產業聚落、土地取得都已到位，未來青埔特區也將成為智慧城市示範區，桃園市政府已投注六百億公共建設資源，包括亞矽創研中心明年即將開工，智慧棒球場明年三月即將開幕，會展中心兩年後將完工，並與陽明交大合作規劃智慧生醫園區，一起串連未來智慧科技運用的重要產業。

林一平教授指出，疫情影響之下，臺灣創造了奇蹟，資通訊應用前景看好，在桃園市政府的加持之下，5G、物聯網和AI都將引入桃園航空城。對於桃園航空城下一階段智慧應用整合規劃，華電聯網杜孟郎副總經理期待桃園航空城投資的基礎建設，能夠形成公私部門協同合作的模式。研華科技林其鋒副總經理指出，桃園航空城有別於其他城市，可作為遊客進出臺灣的第一站，能夠設計專屬的場域及智能服務，提供先進智慧科技體驗。

遠傳電信副總經理李鑑政舉例，桃園航空城的智慧路燈可以收集多種監測資訊，提供跨部門整合服務；台灣思科總經理王植輝指出疫後政府應該協助企業整隊重新出發，促成業界合作，開發智慧應用的商業模式；台達電子資深副總裁金壽豐表示，期待桃園航空城規劃能具備前瞻性思維，在節能、儲能及綠建築的佈局上，結合業界引進最新的技術應用。其他企業代表也針對以及業界能夠提供的服務及應用，提供意見及說明。

針對與會企業代表提出許多建設性的觀察與建議，桃園市經發局局長郭裕信及資科局局長陳崗熒回應，桃園擁有完備的硬體產業，未來亞洲．矽谷2.0將以青埔作為智慧城市示範區，市府導入基礎建設、匯整資料庫，為下一階段做預備。桃園市將建立AIoT Ecosystem，把桃園打造成物聯網數據中心，匯聚桃園市民卡等各種市政資料庫，供民間做加值應用，引動數據經濟，提供民眾支付及交通等服務，期待未來大家來到青埔可以體驗到最先進的智慧科技。

透過此次座談機會，讓業界與政府能夠面對面交換意見，促成進駐產業技術合作交流，共同思考未來規劃方向，形塑桃園航空城的智慧城市發展模式，引領臺灣智慧科技產業走向世界。