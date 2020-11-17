數位轉型熱! 泓格12/3辦數位化智慧製造研討會

數位化時代，想要達成智慧製造，最主要的關鍵就在於掌握數據的價值。轉型是許多產業目前普遍面臨到的挑戰，從廠房設備的整合到生產流程的優化，從數據的採集到可視化，該如何解決現有痛點，提升生產效能？

深耕於工業物聯網資料擷取與傳輸技術的泓格科技，訂於12月3日(四) 假高雄林皇宮舉辦「2020新時代數位化智慧製造」研討會，將邀請工研院、台塑工業、和春技術學院、摩佾科技等產學界意見領袖，共同分享5G、智慧製造、智慧能源趨勢發展及應用，也歡迎南台灣自動化領域先進一同參與！

2020年全球市場面臨的是時代性的重新翻轉與跨域挑戰，在武漢肺炎影響下，全球經濟受創，台灣相對安全、穩定，得以在全球市場脫穎而出，並在國際間建立穩健台灣的品牌形象。而其中在地化的產業發展以及數位科技、數位經濟不斷往前邁進，也在深深影響著全球各國因應疫情所發展出多變的經貿情勢。

對工業4.0而言，智慧工廠的落實必須仰賴大數據分析來促成，而大數據的分析則必須奠基於可蒐集資料的邊緣智能應用（Edge Intelligence）、可提供強大儲存、運算與顯示能力以及方便管理的雲端平台。台灣有賴於中堅企業們不斷的努力，積極推動產業結合了科技優勢，在競爭日趨激烈的製造業中不斷提升競爭力。並透過數位轉型將AI與IoT緊密連接，智慧製造與IIoT將成為產業賦能的關鍵基礎。靠著虛擬整合，提升整體競爭力。

泓格科技推出完整的解決方案，協助企業不受限於有限資源也可以建立自己的生產網絡。在「邊緣運算、人工智能、工業物聯網」等浪潮席捲而來之際，泓格將提供最完善的數據採集成就各產業落地與轉型，幫助業界、企業主快速建立AIoT萬物智聯以適應新時代發展所需的新思路與最佳實踐。