威視康推動了機器視覺滲透到汽車市場
各類的檢測、測量和零件識別應用是現代工業自動化的重要製程一，例如汽車零配件尺寸檢查及自動裝配的完整性檢查、飲料瓶蓋的印刷品質檢查，或是產品包裝上的條碼和字元識別等需求的確不小，於是整合機器視覺於自動化系統的應用，也跟著成為目前自動化系統的主流項目。
為因應自動化產線中汽車零部件的外觀檢查需求，同時高效解決比如像是：油封未裝設在適當位置，導致漏水、漏油，活塞環的種類太多、外觀雷同，人眼無法準確檢查、刀具經過研磨後產生磨損，需要量測外徑等種種問題。因此，威視康(簡稱：VSK)提供CCD影像系統、CCD影像感測器、工業條碼讀取器等方案，藉以提升線上高速率製造的檢驗處理，不僅提高了生產效率，也同時降低成本。
VSK表示，機器視覺CCD的特色包含：1.輪廓測量變得更容易且更準確，無論顏色、材質及形狀複雜度，皆可穩定測量。2.僅需一顆智慧型調整按鈕即可實現最佳設定。處理高解析度影像，高精度物體檢測，將測量結果轉換為機器的控制量並輸出。3.四核心CPU，解決各種機器不同的高速化需求，不延誤機器生產週期。5.精巧機體，將高功能影像感測器濃縮至手掌大小，硬體設計效率遠遠凌駕結合複數機器的高功能影像感測器。6.適合作業現場的高度實用性，無須停機便可直接調整判定。此外，VSK集成了智能的集成視覺系統簡化了設置和操作，也能同時解決散熱片組裝常常失誤、間距及平整度不良、檢查焊珠的形狀、控制焊矩的位置、影像系統與機器手臂組合，簡化困難的撿支工作等傳統作業流程上痛點。
機器視覺產品的介入，自動化將朝著更智能、更快速的方向發展。同時機器視覺的應用也將進一步促進自動化技術向智能化發展。VSK因應不同的需求，機器視覺有不同的作法以及客戶群，有其優勢與特點，來滿足多元的應用，進而促使機器視覺成為汽車及其零件製造業的標準解決方案。