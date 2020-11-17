Millilab毫米波科技 非車用毫米波雷達專家

提供安全感測、生命監測感測及工業安全監控感測等三大產品，將目前最安全可靠的車用感測技術應用在非車用領域。

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，2019創立的Millilab毫米波科技，專注在非車用毫米波雷達領域的解決方案供應商，團隊由毫米波相關領域RF、IC、演算法等專家所組成。創立宗旨為將目前最安全可靠的車用感測技術應用在非車用領域，帶給全世界更安全的環境，其「物聯網毫米波雷達」，更獲得經濟部通訊大賽入圍，創業成績亮眼。

Millilab毫米波科技創辦人林育正，曾任職於國內外消費電子業龍頭廠商，具有多年設計研發經驗，同時曾跨域擔任電子設備供應商業務，研發與市場開發經驗並重。林育正分享創業緣起在於發現到台灣在軟體領域的開發人才不多，而是投入應用面人才較多，為了扭轉市場現況，同時符合世界科技潮流趨勢，選擇以非車用毫米波雷達作為創業核心技術。

Millilab毫米波科技目前提供三大產品解決方案，分別為應用在居家、學校、辦公室安全監控等場域的安全感測器Home Security Sensor。協助長照機構及醫療院所更即時的醫療監測服務的生命監測感測器Vital Sigh Detection Sensor，以及應用於工業4.0感測器核心技術，可抗惡劣環境感測的工業安全監控感測器Industry Surveillance Sensor，未來5G小型基地台的設立，勢必將催生更多毫米波雷達應用的市場需求。

Millilab毫米波科技於2019創立，當年度即進駐交大創新育成中心，創辦人林育正為交大電信所畢業校友，因此選擇交大作為創業起始站。在交大產學運籌中心的協助下，除了參與各類免費創業講座與課程外，更獲得許多與業界交流互動的機會，校方亦有專業會計及法務顧問提供新創團隊諮詢服務，帶給創業者實質的幫助。