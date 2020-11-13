施耐德電機 攜手中國生產力中心助企業數位轉型

簽署「數位轉型智慧製造研訓服務平台」策略夥伴備忘錄

能源管理與自動化全球專家施耐德電機（Schneider Electric）與財團法人中國生產力中心於「中國生產力中心 (CPC) 65周年感恩論壇」中簽署「數位轉型智慧製造研訓服務平台」策略夥伴備忘錄，承諾為其數位轉型智慧製造研訓服務平台提供智慧製造與IoT訓練軟硬體、Big data技術支援、師資、勞動部iCAP認證課程等協助，為企業與社會人才的數位轉型盡一份心力。

蔡英文總統也在其論壇中強調，後疫情時代，台灣需掌握目前全球經濟秩序重整的機會，在全球供應鏈重組中搶占先機及關鍵地位。除了「5加2產業創新」，台灣更需持續發展「六大核心戰略產業」，打造臺灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、亞太綠能等四大中心。施耐德電機（Schneider Electric）也在此目標下，致力於提供國際性強大的技術能量與創新力協助國家培訓人才，幫助台灣企業轉型並掌握關鍵地位先機。

「數位轉型研訓服務平台」為企業培育智造未來人才

「數位轉型智慧製造研訓服務平台」為中國生產力中心推動製造業數位轉型之目的而創建，特別邀集智慧製造領域中之國際領導業者與台灣標竿企業策略合作、共同營運。此平台將整合企業推動智慧製造所需之種種技術與設備，包含IoT、AI、Big Data及製程相關之自動化監控軟硬體；同時，為企業培育未來人才，將設置具備國際認證之訓練場地，培訓內容亦將申請勞動部之iCAP職能認證，作為業界人才培育之職能標準，此平台也將是未來企業數位轉型最豐沛的資源匯聚所在。 施耐德電工業自動化事業部總經理林秀珍表示：施耐德台灣跟多所大專院校、專業培訓機構合作育成工業自動化人才，希望將施耐德全球智慧工廠、智慧製造的創新技術在地分享，回饋社會。幫助台灣企業得以運用國際成熟領先的技術進行數位轉型，提升台灣製造業的服務能量，精益求精。

銜接就業市場，施耐德提供校園學子多元實習機會

除了這次與中國生產力中心的合作，積極培育社會人才之外，施耐德電機（Schneider Electric）對於校園專業人才的培育更是不遺餘力，希望透過提供多元機會，讓學生更了解產業特性並探索未來職涯。施耐德電機（Schneider Electric）提供大專院校學生學習與實習機會，包括每年舉辦的Schneider Go Green全球綠能校園創意競賽，參與者有機會獲得全職工作機會以及參與早期職業發展計劃，例如虛擬 / 親自實習、研究生課程和學徒制等。另外，也與大專院校合作育成專案，例如與國立勤益科技大學合作，運用施耐德電機EcoStruxure™ Machine工業物聯網架構和平台，針對工業4.0與物聯網趨勢提供智慧機械解決方案，從教育扎根研發智慧化機台並針對產業需求培育出種子教官；松山工農電機科運用施耐德工業控制產品參加第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽，榮獲全國銀牌等多樣在地扎根的動作，展現施耐德電機對於台灣電機人才前瞻性培育的積極與用心。

2020 施耐德電機 榮膺全球最具吸引力雇主前50強

除外部人才育成之外，施耐德電機內部亦推行Open Talent Market (OTM) 開放人才平台計劃，透過AI進行內部專案求職與求才的工作機會配對，讓各種專案可以獲得來自世界各地的員工申請參與，激盪出更多創新的可能性。員工可以運用職務外的閒暇時間，與全世界的施耐德員工一同在專案中學習，也可以尋找內部名師拜師學藝，獲得更多嶄露頭角的機會。此外，施耐德電機實施3年輪調的制度，就職滿三年後可以申請施耐德全球的工作機會，讓員工不僅透過OTM虛擬平台跨國互動，更可以實際海外就業，體驗各個國家的文化與就業環境，提供台灣人才一個更寬廣的國際舞台。

日前瑞典知名雇主品牌專家Universum與Business Insider及全球其他知名媒體合作，邀請來自全球12個最大經濟體的商科及工程專業學系約235,000名受訪學生，根據40項特質對全球雇主進行評估，很榮幸施耐德電機（Schneider Electric）在評選中，榮膺工程與IT領域類別「全球最具吸引力雇主」 項目第48名，也是對於施耐德電機多元化、包容性與充分授權的企業文化的一大肯定。