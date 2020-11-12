全景軟體身份認證為「零信任架構」建立關鍵基礎

帳密遭盜用的事件層出不窮，拜登之子筆電資料外洩事件，即是密碼過於簡單所致，傳統密碼安全性不足造成的資安問題，持續在企業、員工個人身上不斷發生，透過多因素身分認證來識別並授權用戶，將有助於保護企業或員工的機敏資料，保障企業資產的周全。

企業在建置多因素身分認證的同時，也是在建立零信任架構 (Zero Trust framework)，依循零信任架構的精神－「驗證且不斷驗證」(verify, and keep verifying) ，經由此主動式防禦的關鍵驗證方法，讓企業能隨時為資訊安全做好準備。

全景軟體ID Expert身份認證系統，除了延續原有豐富的介接經驗值外，也強化了認證載具的強度，以支援指紋生物辨識及FIDO載具作為其主要訴求，提供客戶服務，透過FIDO的安全認證協定，身分驗證(Verification)在裝置端進行，搭配非對稱公鑰私鑰架構，並與線上身分識別(Identification)結合，同時，FIDO也涵蓋生物辨識技術，以及搭配硬體模組的安全，讓此認證解決方案更加安全及便利。

此外，ID Expert身份認證系統能透過指紋的唯一識別，迅速且安全的登入帳號，使用者自身就是最佳防護因子，多一道強化身分驗證的關卡，解決密碼過於簡單的問題，有效防範帳號、密碼被盜用的風險，是零信任架構的關鍵驗證方法。 全景軟體深耕於身份認證技術20餘年，在數位環境不斷轉型的趨勢下，如何精進認證的技術、型態及應用，都是全景軟體持續努力的重要課題，更多產品資訊請參考全景軟體官網：www.changingtec.com。