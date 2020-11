全景軟體身份認證為「零信任架構」建立關鍵基礎

帳密遭盜用的事件層出不窮,拜登之子筆電資料外洩事件,即是密碼過於簡單所致,傳統密碼安全性不足造成的資安問題,持續在企業、員工個人身上不斷發生,透過多因素身分認證來識別並授權用戶,將有助於保護企業或員工的機敏資料,保障企業資產的周全。

企業在建置多因素身分認證的同時,也是在建立零信任架構 (Zero Trust framework),依循零信任架構的精神-「驗證且不斷驗證」(verify, and keep verifying) ,經由此主動式防禦的關鍵驗證方法,讓企業能隨時為資訊安全做好準備。

全景軟體ID Expert身份認證系統,除了延續原有豐富的介接經驗值外,也強化了認證載具的強度,以支援指紋生物辨識及FIDO載具作為其主要訴求,提供客戶服務,透過FIDO的安全認證協定,身分驗證(Verification)在裝置端進行,搭配非對稱公鑰私鑰架構,並與線上身分識別(Identification)結合,同時,FIDO也涵蓋生物辨識技術,以及搭配硬體模組的安全,讓此認證解決方案更加安全及便利。

此外,ID Expert身份認證系統能透過指紋的唯一識別,迅速且安全的登入帳號,使用者自身就是最佳防護因子,多一道強化身分驗證的關卡,解決密碼過於簡單的問題,有效防範帳號、密碼被盜用的風險,是零信任架構的關鍵驗證方法。 全景軟體深耕於身份認證技術20餘年,在數位環境不斷轉型的趨勢下,如何精進認證的技術、型態及應用,都是全景軟體持續努力的重要課題,更多產品資訊請參考全景軟體官網:www.changingtec.com。