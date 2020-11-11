愛酷智能科技MarTech行銷專家

在未來，所有行銷都與科技有關

在跨渠道的時代，分析消費者的行為更加困難。透過借助大數據和AI分析技術，業者透過收集到的數據資料並將其集成分析，提出有效的新策略和營銷模型，使企業保有競爭力，透過科技進行行銷投放與數據分析已成未來趨勢。

成立於2018年的愛酷智能科技主攻MarTech(行銷科技)，透過精準數據分析與跨渠道整合LINE、FB messenger、網頁等行銷工具深度應用，獲得市場廣大迴響，在2018年由300多位開發者，81個參賽團隊中脫穎而出，取得LINE黑客松全國冠軍，並成為台灣微軟第一屆加速器成員、資誠創業成長加速器首期企業，現為台灣規模最大的MarTech領域新創公司。

因其創業成績亮眼，愛酷智能科技在2019年吸引到新安東京海上產險及交大NCTU Angel Club投資，完成Pre-A輪募資，目前愛酷智能科技合作數百間知名品牌，涵蓋資訊類、房產、餐飲、金融消費、美妝保養、旅遊休閒、醫療與公部門等各業種，包含微軟與NEC等知名跨國公司。

愛酷智能科技林庭箴執行長分享，透過愛酷智能科技的解決方案，協助客戶進行全網渠道數據蒐集、讓企業能擁有屬於自己的數據，再透過AI幫企業數據創造價值。對於中大型品牌客戶來說，尤其重視數據累積應用。此外亦可透過LINE行銷工具將消費者從線上導入至線下，增加實體通路營收。在企業管理、併購與投資分析具有多年實戰經驗的愛酷智能科技姜家宏財務長表示，目前公司團隊超過60人，超過半數為工程師及資料分析領域專家，愛酷智能目標於2021進軍日本市場，並啟動相關增資計畫。