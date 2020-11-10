詮智網通 加速臺灣5G專網落地 聚焦5G垂直應用與測試驗證

國立交通大學李大嵩教授團隊，整合團隊多年5G基礎建設關鍵專利及技術，打造5G垂直應用服務確保平台，並從交大技轉多項智財權，預計將以5G專網終端仿真系統出發，打造完整5G專網研發、布建、維運、優化生態鏈。團隊執行科技部價值創造計畫，創立「詮智網通」，並於11月5日與華電聯網、研華、英業達、電信技術中心等生態鏈關鍵角色共同舉辦「5G垂直應用與測試驗證研討會」，為國內5G專網生態鏈注入一股新的能量。

國立交通大學電機工程系李大嵩特聘教授，整合團隊多年5G基礎建設關鍵專利及技術，創立「詮智網通」，為國內5G專網生態鏈注入一股新能量。圖/交大提供

詮智網通執行長許郡泓指出，5G垂直應用服務確保平台以專網終端仿真系統出發，為5G專網之SA架構下提供各式各樣的專網終端裝置及垂直應用，提供各種多樣性之終端或專網行為，有別於傳統硬體設備僅限於特定元件，能有效進行端對端，應用與架構之整體專網規劃解決方案。李大嵩教授表示，5G公網與5G專網的環境有不同的考量、不同垂直應用如智慧製造、智慧醫療等也具有各自的Know-How，團隊不只研究5G專網技術，以垂直應用評估落實專網商用化有助於擴大價值，加速臺灣5G專網的研發及布建速度。

詮智網通從交大技轉多項智財權打造專網終端仿真系統，以空中介面(OTA)進行仿真，實現一系列終端用戶及物聯網設備行為。目前積極發展5G學術專網、5G智慧製造及5G智慧醫療等相關評估模組，並與國際標準組織O-RAN密切合作，將評估5G專網工具與測試方法提供給網通業界、運營商、政府單位、國際標準組織等，不僅加速產品開發時程，也提升產品測試品質。

11/5「5G垂直應用與測試驗證研討會」業界先進踴躍參與。圖/交大提供

「5G垂直應用服務確保平台」除了第一階段專網終端仿真系統外，也能整合後續具備維運及管理之「垂直應用數據分析系統」以及具備AI優化能力之「垂直應用服務優化系統」，以專網終端仿真系統之仿真數據以及蒐集5G專網終端裝置行為之大數據，提供具備5G專網管理、維運、警示之管理系統，並能利用平時蒐集之數據分析專網行為，針對效能或資安進行最佳化優化以及即時警示。以智慧工廠為例，不論是新建廠房、舊的工廠升級、或著是評估產線變更對專網的影響等，都可以利用「5G垂直應用服務確保平台」進行事前規劃、即時警示以及持續優化。「5G垂直應用服務確保平台」針對不同專網領域建立專屬模組，測試整體系統的效能與資安，提高專網管理效率，搭配5G效能指標分析，可加快釐清規劃與現實的差異，並降低過程中人力與經驗帶來的誤差，以及驗證專網系統的效能及技術規格，滿足應用服務需求。

詮智網通技術長劉恩成表示，5G專網與5G公網具有一定程度的差異性，如基地台PHY層的天線技術複雜度，O-RAN與Small-Cell 等白牌或小基站設備對專網效能的影響，以及基站與5G SA核網共同合作，搭配MEC雲端計算與服務等，都嚴重影響到5G專網開發及落地時程，系統技術複雜度也遠非過往IP無線路由器或著是橋接器等可以比擬。在開放架構衝擊5G公網及專網市場的同時，如何使用一套可持續成長的驗證與維運系統，幫助5G專網設備或專網場域在臺灣就能完整經過效能與資安測試，降低依賴海外廠商、取得技術研發優先以及商業落地優先，是詮智網通以專業技術欲打造的核心價值。