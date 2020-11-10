5G基站天線訂單強勁 天凱營運後勢看俏

新冠疫情持續肆虐聲中，隨著全球多國電信業者啟動5G網路建設，台灣5G基地台系統及關鍵零組件業者迎來左右逢源的市場商機；5G基地台天線業者-天凱科技(6784)近期接獲5G基站天線及毫米波天線大量訂單，訂單能見度看到2021年第一季，第四季出貨逐月吃緊，2021年營運看俏。

天凱科技是台灣本土少數基地台天線專業廠，經營團隊十多年前即參與了第四代通訊LTE的前身WiMax的發展，當時即投入研發戶外基站類天線，切入小基站、基站與基地台天線，且大量生產各類產品，天線領域從3G、3.5G、WiMax到第四代行動通訊LTE、5G基站天線、蜂槽式基站天線及未來之衛星網路技術，各商用頻段都有大量實作與設計資料庫，設計生產出數千種不同的天線，迄今研發能量、出貨數量及基地台天線種類皆居台灣領先地位。

5G時代，投入開發基地台系統設備的網通廠增多，由於基地台與蜂槽式基地台天線為高階關鍵組件，產品難度較高，客戶開發期也較長，天凱除了主要合作客戶台系一線基地台網通廠之外，也另切入多家中小型網通廠商，共同參與前期之開發驗證，Design in各類5G基地台天線，積極拓展其他基地台系統設備新客戶與開發新產品。

天凱所服務之基地台系統廠客戶訂單，90％以上為電信商的標案與專案，當客戶接到標案及開立規格後，天凱團隊依客戶規格與外觀ID，客製化設計天線系統，量產出貨；基地台系統產品生命週期長，大致為前3年基地台建設期，其後有5~7年補訊站(蜂巢式基站天線)建設期及維修期，因天線為關鍵功能元件，從系統設備客戶、國外系統品牌商至終端電信商，每階段皆需整機認證，一旦經終端電信商認證出貨，即不易變更供應商，因此基地台天線產品銷售長且穩定。

2020年下半年全球多國開始進入5G基地台大舉建設期，天凱的5G基地台天線、補足訊號分布的蜂槽式基站天線，及各項無線應用終端產品的天線需求大量浮現，目前在手訂單數量激增，10月起已陸續加速供貨，加上既有3G/4G/5G各式基站維修以及4G/5G基地台與蜂槽式基地台天線需求，2021年營運將邁向新的成長新局。