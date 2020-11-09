研勤Face8台灣臉霸助攻淡江資管系奪創新競賽獎項

經濟部工業局、教育部資科司與中華民國資訊管理學會共同主辦「第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，11月7日舉行決賽，雖然武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國際疫情發燒，但參與競賽學生創下6年來新高，今年競賽全國共有103校近900團隊總計有1萬8000多人報名，初賽剩約5000人通過，決賽則只有約2000人競逐爭取最高榮譽，更同時吸引印尼、新加坡、澳洲等7國校院師生利用跨國視訊方式參賽。

研勤(3632)近年深耕人工智慧(AI)人臉辨識領域，所推出Face8台灣臉霸人臉辨識核心技術，除以PAKKA人臉辨識考勤系統產品協助智慧城鄉專案「微笑帕卡_智能區塊鏈薪資差勤服務平台」，帶動一波以中彰投縣市為核心逐步擴散效果，帶動「Face8台灣臉霸」的推廣上更添優勢外；Face8台灣臉霸團隊在技術發展之初，即積極推出教育版以建立產學合作契機，並與淡江大學資訊管理學系建立有良好產學合作默契，歷經近兩年的合作，今年終於在「第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽獎項」開花結果，由淡江資管系施盛寶副教授所指導黃國維等同學團隊以「臉部辨識應用於商場ｅ化與人流分析系統」專題分別於產學合作組獲得全國第三名以及臺北生活好便利創新應用組獲得佳作的優異成績，而身為獲獎團隊最佳助攻手的Face8台灣臉霸團隊則深感榮耀。

此項競賽由經濟部工業局、教育部資科司與中華民國資訊管理學會共同主辦，副總統賴清德更親臨出席致詞，凸顯政府對此項競賽活動之重視。副總統賴清德表示，台灣過去非常強調製造，未來製造之外還要有服務，也就是「軟硬兼施」，產業才能升級；「軟硬兼施」必要靠諸多的年輕人運用過去經濟基礎、科技創新力量，台灣才有可能重新塑造新的經濟，創造第2次經濟奇蹟。

賴清德指出，台灣領土較小、人口也比較少，但只要應用得當，掌握「資訊、應用、服務、創新」這4大應用方向，「我們國家已經夠大，是一個成功的事業場域」，可以成就好的創新模型，參與國際競爭。此競賽也在為產業升級添加柴火，為企業培育人才，並符合國家產業升級發展，同時也因應科技發展潮流，成功將今年賽事引導師生往資安、智慧物聯網、雲端運算、大數據分析、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）方向發展，所以經過競賽的洗禮，這方面的科技人才自然而然產生。此競賽已舉辦25年，是歷史悠久，規模盛大、競爭最激烈，影響最深遠的一項賽事，所以每一年參賽的隊伍光報名就有1萬多人，初賽結果會剩下4千多人，進入決賽剩下2千多人，得獎率大概5%，競爭相當激烈。政府會持續支持辦理。

研勤行銷長施心曼表示，近年政府積極推動「數位國家創新經濟發展方案」，加速培育人工智慧、資料數據分析等數位創新人才，研勤科技PAPAGO! 作為AI人臉辨識技術領導品牌，對於響應政府為國內數位創新經濟扎根政策責無旁貸，藉由產學合作契機，不僅讓大學同學更早與實務最新高新技術接軌，企業亦可以藉由產學合作與優秀校院師生培養默契甚至更早獲得產業所需優秀人才。對於本次合作獲獎肯定，更將對Face8台灣臉霸團隊具有強化產學合作意願之鼓舞效果。