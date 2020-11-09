汎思數據 金融創新與AI大數據領航者

提供客製化晶片設計、AIOT模組開發與各領域系統優化解決方案

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，甫於「2020台灣創新技術博覽會」獲得資通類雙獎項殊榮之「汎思數據」主攻智慧製造、金融創新與監管科技領域的創新應用，公司具備跨領域研發團隊，可針對不同客戶需求、應用情境，提出高性價比解決方案。

汎思數據創辦人廖彥欽於「2020台灣創新技術博覽會」獲頒資通類雙獎項殊榮。圖/汎思數據提供

汎思數據技術總監廖國軒表示，公司致力發展金融科技所需各面向核心技術,提供金融創新服務、軟硬體系統開發人工智慧與大數據分析等各面向專業知識、技能與實務經驗。優勢在於可針對不同客戶需求、應用情境或服務項目，提出客製化晶片設計、系統優化流程與解決方案。

汎思數據晶片設計總監劉文凱表示，公司以專業IC晶片設計技術為本，面對「軟體硬體化」趨勢，提供創新金融科技服務所衍生之AI、區塊鏈、大數據與高速/邊緣運算所需之軟硬體系統與工程架構服務，目前公司與台灣知名大型券商及金融業者亦有相關合作進行中。

汎思數據創辦人廖彥欽博士畢業於交大電信所，並於2018年獲得科技部博士後學術研究獎，以資料科學專業引領汎思數據在智慧製造、金融科技與監管科技領域的創新應用，於2018年9月攜手在IC設計研發深耕10年以上的跨領域工程師好友們共同創業，並於同年底進駐交通大學創新育成中心。

汎思數據創辦人廖彥欽分享，創業之初會選擇進駐交通大學創新育成中心的原因在於，除了自己本身是交大校友，有許多重要研究成果都是在交大誕生，此外鄰近竹科，在交大創業能接收到許多來自校方及產業界跨領域的資源協助，對於新創公司來說是非常棒的。而公司未來的發展願景是結合台灣引以為傲IC晶片技術，不僅協助臺灣金融業者在金融科技與監管科技走向國際，也在醫療、工業製造等領域提供客製化AIOT模組開發，目標成為台灣智慧科技的領航者。