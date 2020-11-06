是德科技協助全球認證論壇啟動5G NR FR2裝置的認證

是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司近期協助全球認證論壇（GCF）正式啟動支援FR2（frequency range 2）之5G NR裝置的認證。 如此一來，5G 裝置製造商可透過單一解決方案平台，因應 3GPP 制定的5G NR FR2測試要求。

在最近一次的GCF會議中，符合性協議小組（CAG）使用Keysight S8705A RF/RRM DVT和符合性測試工具，以及 S8704A 協定符合性測試工具套件，啟動了這項認證。有了這些先進工具，5G 業者可善用毫米波頻譜的寬廣頻寬，來處理各種增強型行動寬頻（eMBB）應用，例如需傳輸大量資料的串流應用、無線廣播、線上遊戲，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）。

是德科技無線業務部門副總裁暨總經理Kailash Narayanan表示：「第一批經 GCF核可的FR2測試案例，支援使用毫米波頻譜部署5G NR的趨勢，讓業者能在都會區，以及專為智慧型工廠等應用打造的專屬網路中，部署高密度、短距離的無線連結。截至目前為止發表的444個5G裝置中，有20%支援毫米波頻譜，而且超過20家行動通訊業者，已在FR2中部署了5G服務。」

是德科技符合性測試工具套件，是該公司旗下5G網路模擬解決方案的要件，可在通用的硬體和軟體平台上，支援所有3GPP指定的4G和5G頻段。業者可利用此輕巧的測試平台，以經濟有效的方式，加速對5G FR1和5G FR2裝置進行驗證。 是德科技結合其5G網路模擬解決方案，以及縮距場天線量測系統（CATR）試驗室，來建構此整合式毫米波空中傳輸（OTA）測試解決方案。它具備領先業界的量測效能，可提供更準確的測試結果、更高的可靠度，方便使用者在非獨立（NSA）和獨立（SA）模式下，靈活而自信地驗證在複雜網路情境中運作的裝置。

自2019年7月起，是德科技便持續提交數量業界居冠毫米波測試案例，所有測試案例均經過GCF驗證。現在是德科技更成為業界第一家協助GCF啟動5GNR FR2無線電符合性測試（RCT）驗證的領導廠商。 此外，GCF 在2019年10月使用是德科技相符性測試解決方案，對支援FR1的5G NR 裝置進行認證。藉由在通用平台上搶先存取各種5G NR測試案例，業者可加速並簡化裝置測試。