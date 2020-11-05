Brother新品發表　支援前線「印」實力不設限

Brother威力印全新一代大連供系列新品正式在台上市，左起為台灣兄弟國際行銷產品經理沈明倫、品牌形象大使黑嘉嘉、台灣兄弟國際行銷董事長小幡勇二及產品規劃部暨業務部協理顏妙玲。圖／業者提供
Brother威力印全新一代大連供系列新品正式在台上市，左起為台灣兄弟國際行銷產品經理沈明倫、品牌形象大使黑嘉嘉、台灣兄弟國際行銷董事長小幡勇二及產品規劃部暨業務部協理顏妙玲。圖／業者提供

看好在家工作與SOHO商機，全球列印設備領導品牌Brother日前舉辦「我的印實力 不設限」新品發表，主推「威力印」全新一代大連供系列噴墨複合機，以商務辦公首選MFC-T920DW雙面商用無線傳真事務機及居家日常用必備DCP-T420W五合一無線複合機為明星主打商品。此次新品發表，標榜為業界同級列印速度最快，且支援Email隨寄隨印等無線列印方式，黑墨一次可印達7,500張，且單張成本僅0.05元起，不僅省很大，且操作更為便利。今年黑嘉嘉再度成為品牌大使，完美詮釋Brother為創業最佳夥伴。

威力印全新一代大連供系列提供家用與商用市場更卓越的列印品質，齊發五款機種佈署完整產品線，包括小資入門款DCP-T220（三合一複合機）、DCP-T420W（五合一無線複合機）、DCP-T520W （高速無線複合機）和DCP-T820DW（雙面商用無線複合機）以及旗艦款MFC-T920DW（雙面商用無線傳真事務機）。居家辦公首推DCP-T420W（五合一無線複合機）不僅支援無線列印，亦可透過EWS建立影印捷徑鍵，完成個人化設定，輕鬆成為得心「印」手的列印夥伴；提升辦公效率的事務幫手MFC-T920DW（雙面商用無線傳真事務機），不僅是同級列印最快速、擁有最強的多工處理效能，還可使用Email隨寄隨印將資料上傳信箱，讓你急著出門開會也不擔心遲到，輕鬆完成所有列印工作！

Brother「印」實力不設限！推出威力印全新一代大連供系列。圖／業者提供
Brother「印」實力不設限！推出威力印全新一代大連供系列。圖／業者提供

台灣Brother產品經理沈明倫表示，全球疫情尚未停歇，大家居家辦公或在咖啡店辦公的機會變多，Brother 提供了列印更快速、列印成本更低廉的新一代連續供墨產品，主機$4290元起，列印一張只需要0.05元，操作也更加簡便。新機上市，上網登錄就有多種贈品、延長保固與抽獎的多重優惠，希望能伴各行各業，順利走過這一波大環境的低潮。

Brother品牌大使黑嘉嘉表示：「除了專業棋士與藝人身分，如今又多了創業新身分，雖是一大挑戰，但我從不設限自己，希望能激發潛能、發揮實力；很慶幸創業路上有Brother的陪伴，尤其威力印全新一代大連供系列貼心的直覺式操作，讓我不需要多花更多時間去摸索，一下就上手！」

Brother品牌大使黑嘉嘉創業甘苦談真心推薦身兼數職的秘密武器。圖／業者提供
Brother品牌大使黑嘉嘉創業甘苦談真心推薦身兼數職的秘密武器。圖／業者提供

Brother支援前線，陪你度過後疫情艱辛時刻，公布「商家試用招募」，即日起至2020年11月30日，只要填寫資料，就有機會將Brother最新威力印大連供產品帶回免費試用二個月，無論是SOHO族、微型創業公司團體，亦或是咖啡廳、服飾店、活動場地租借等服務業皆可申請。報名頁面：https://www.surveycake.com/s/Dwreb

文 黃志偉

工商時報