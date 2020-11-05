Brother新品發表　支援前線「印」實力不設限

看好在家工作與SOHO商機，全球列印設備領導品牌Brother日前舉辦「我的印實力 不設限」新品發表，主推「威力印」全新一代大連供系列噴墨複合機，以商務辦公首選MFC-T920DW雙面商用無線傳真事務機及居家日常用必備DCP-T420W五合一無線複合機為明星主打商品。此次新品發表，標榜為業界同級列印速度最快，且支援Email隨寄隨印等無線列印方式，黑墨一次可印達7,500張，且單張成本僅0.05元起，不僅省很大，且操作更為便利。今年黑嘉嘉再度成為品牌大使，完美詮釋Brother為創業最佳夥伴。

威力印全新一代大連供系列提供家用與商用市場更卓越的列印品質，齊發五款機種佈署完整產品線，包括小資入門款DCP-T220（三合一複合機）、DCP-T420W（五合一無線複合機）、DCP-T520W （高速無線複合機）和DCP-T820DW（雙面商用無線複合機）以及旗艦款MFC-T920DW（雙面商用無線傳真事務機）。居家辦公首推DCP-T420W（五合一無線複合機）不僅支援無線列印，亦可透過EWS建立影印捷徑鍵，完成個人化設定，輕鬆成為得心「印」手的列印夥伴；提升辦公效率的事務幫手MFC-T920DW（雙面商用無線傳真事務機），不僅是同級列印最快速、擁有最強的多工處理效能，還可使用Email隨寄隨印將資料上傳信箱，讓你急著出門開會也不擔心遲到，輕鬆完成所有列印工作！

Brother「印」實力不設限！推出威力印全新一代大連供系列。圖／業者提供

台灣Brother產品經理沈明倫表示，全球疫情尚未停歇，大家居家辦公或在咖啡店辦公的機會變多，Brother 提供了列印更快速、列印成本更低廉的新一代連續供墨產品，主機$4290元起，列印一張只需要0.05元，操作也更加簡便。新機上市，上網登錄就有多種贈品、延長保固與抽獎的多重優惠，希望能伴各行各業，順利走過這一波大環境的低潮。

Brother品牌大使黑嘉嘉表示：「除了專業棋士與藝人身分，如今又多了創業新身分，雖是一大挑戰，但我從不設限自己，希望能激發潛能、發揮實力；很慶幸創業路上有Brother的陪伴，尤其威力印全新一代大連供系列貼心的直覺式操作，讓我不需要多花更多時間去摸索，一下就上手！」

Brother品牌大使黑嘉嘉創業甘苦談真心推薦身兼數職的秘密武器。圖／業者提供

Brother支援前線，陪你度過後疫情艱辛時刻，公布「商家試用招募」，即日起至2020年11月30日，只要填寫資料，就有機會將Brother最新威力印大連供產品帶回免費試用二個月，無論是SOHO族、微型創業公司團體，亦或是咖啡廳、服飾店、活動場地租借等服務業皆可申請。報名頁面：https://www.surveycake.com/s/Dwreb