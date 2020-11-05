金屬中心可控水反應鎂合金 獲百大科技研發獎

文/葉圳轍

金屬中心研發成果再獲國際肯定，素有科技界奧斯卡獎之稱的百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，日前公布2020得獎名單，金屬中心參賽技術入圍3項，其中2項獲獎，與國際知名機構如麻省理工(MIT)林肯實驗室、美國太空中心(NASA)等同列榜單，表現亮眼。

金屬中心獲獎之一「可控水反應鎂合金」技術，藉由鎂合金的水反應現象，可以在特定時間內營造出植物生長所需氫氣及鎂鋅鈣營養成份，可被應用調控植物生長速度，同時藉由氫氣改變植物生理激素，提升其抵禦逆境能力。對植物培植而言，氫氣可取代農藥等化學肥料的濫用、擺脫因受氣候限制的培育環境，為台灣高經濟栽培農業帶來重大競爭力。

金屬中心執行長林秋豐表示，該技術亦可應用於在醫療產業上，藉由控制Mg-Zn-Ca合金的降解速率，可用於開發生物可降解醫用植入物如骨釘、止血夾、或血管支架等，使其達到均勻且緩慢降解，直到被人體完全吸收，故無須再透過二次手術取出並有效降低病患的痛苦。截至目前，該技術已進入產業化應用並導入國內相關公司進行合作開發。

林秋豐指出，該中心身為研究型法人，除持續深化研發創新量能，藉以支持台灣產業永續經營發展，更重要是鏈結該中心核心技術，透過設備系統整合、異業跨域合作、示範平台場域等推動作法，積極推動傳產轉型升級，進而提升產業附加價值。