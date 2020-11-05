新漢公司超前部署智慧製造、智慧醫療新契機

讓IT層與OT層數據共通共享，數據平臺進入醫療界

受到新冠肺炎疫情影響，新漢(股)公司至今年第三季度爲止，整體業績下滑4.9%，主要是IPC工廠設備投資減緩，所幸歐美地區在家工作成爲主流，使得新漢的網通業務有所成長。

新漢公司董事長林茂昌表示，估計第四季的業績也不會有好消息，如果明年疫情不變，工廠不是倒閉就是要繼續投資，之前的中美貿易戰加上今年的疫情已經三年了，工廠不可能一直不投資，就必須改進升級才能保持競爭力，所以他認爲明年各行業應該都會緩步復甦，如果疫苗在2021年Q2能普及，他估計台灣到Q3時經濟可望有報復性成長。

新漢公司近年轉型為工業4.0整體解決方案的集團，旗下子公司各有專長，新漢智能做智慧工廠，創博做機器人與智慧機械解決方案，椰棗專長於工廠IoT資安，整體業務含蓋基於開放標準且完全相容的智慧機械、工業物聯網、數據應用平台、技術開發平台等。

林茂昌指出，智慧製造的進展上，新漢目前致力將智慧化的所有資料傳送到數據平臺，資料可以自由取用，讓IT層與OT層數據共通共享，形成新的應用。此外還佈局數據平臺進入醫療界，去(2019)年跟三軍總醫院已經啟動合作，今年發展到洗腎中心，病人記錄已經做到無紙化，病人報到刷健保卡就可進入，生理測量數據也全部連網。

智慧醫療將是新漢運疇發展的核心之一，龐大的醫療數據如果能夠共享，運用AI進行醫學研究分析，對醫學發展可謂潛力無窮。新漢以洗腎中心為跳板，希望未來陸續能發展到外科、心臟科、骨科等其他部門。現在除三總之外，台北醫學大學附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院等三家醫院洗腎機的聯網，也交由新漢負責做。林茂昌表示，醫療數據平臺發展不可限量，僅X光片、超音波就有很多的數據資料蒐集、應用、共享等龐大需求量。

此外，原以外銷歐美市場爲主也相當看好的新漢IP camera業務發展，雖暫時受限於全球疫情影響，但工廠IoT資安的業務則適時彌補，最近還獲得工業局提供的科專，在華亞工廠佈建整廠資安。

林茂昌表示，新漢的資安系統甚至可以防範内部員工蓄意破壞，遇到破壞也只會是單獨的電腦出問題，不會導致整個系統的崩潰，目前已進入為一些半導體廠做示範線的階段。「現在政府提供的智慧製造補助，一定有7%保留給資安方面，所有做智慧製造的老闆都會顧慮聯網後的資安問題，他們的客戶也都在問，新漢能提供這方面的服務」。