承德科技12月4日舉辦研討會 聚焦電池測試標準

文/葉圳轍

深耕電池檢測設備35年的承德科技，將於12月4日下午在三重總公司舉辦「電池測試安全規範與大數據應用分享研討會」，並展出最新研發新產品，開放業界報名參加。

該研討會內容涵蓋「高性能充放電設備、車用動力電池性能測試規範、以及電池大數據應用」等3大專題進行分享，邀請在安全認證領域已逾數十年的專家陳立閔，針對ISO/IEC動力電池芯與模組的性能測試，做進一步延伸專題的探討，是值得業界前來取經。

承德科技表示，全球綠能熱浪興起，在各國相繼頒布能源與補貼政策推波助瀾下，電動車需求也於短時間內高速成長，連帶其中電動車重要元件之一電池，討論話題更是不斷。各國大廠所提出電動車用動力電池性能之解決方案，如雨後春筍般湧現。該公司內建IEC 62660測試規範，提供業界量測電池性能時的測試標準，可節省大量製程設定時間，提升實驗測試效率，進而協助廠商取得產品驗證。

承德科技是電池檢測設備大廠，擁有深厚研發能量，所提供的完整及專業的電池測試解決方案，已獲得國內外車廠及知名大廠採用，為業界注入成長動能。

承德公司最新上市的旗艦機種－輕量型多段式電池測試設備 BT 2000，於標準23”25U 機架內可放置128通道5V/10A設備，堪稱為業界體積最小充放電設備，並支援4段式充放電電流、1ms資料紀錄頻率、急速電流爬升與轉換、電流動態模擬等卓越性能。

該設備更可搭配承德科技專利導入的大數據分析，進一步分析電池特性，在短時間內檢測電池健康狀態以及預測其長期壽命特性；而由資料庫中上億筆數據所解析出來的電池基因組/基因鏈，也能讓電池研究人員快速模擬受測電池循環壽命，顯著降低電池開發時程，為產業發展接軌國際。

該研討會報名網址：https://www.accupass.com/go/ChentechEvent1204PM，或e-mail：marketing@chentech.com.tw。洽詢電話：(02)2278-3825#310。