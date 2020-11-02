國際光電大展四大主題館展出亮眼吸睛 參觀人數再創高峰

由光電科技工業協進會主辦-國際光電大展OPTO Taiwan 於上月10月21 (三)至23 (五)為期三天展出圓滿落幕。今年特別成立太空光電館、5G光通訊館、Micro LED館、國防光電館等主體專區，展現光製造技術的廣泛應用面及電子製造業整體生態體系。

太空光電主題館-國星國造新里程碑!

國家太空中心本次展出預計2022年發射的獵風者衛星(TRITON)，外型採取與福衛七號任務衛星相仿的設計，為一立方體結構搭配單側太陽能板配置，但在內部關鍵元件、飛行軟體、酬載儀器等則完全由太空中心自行研發，而自主元件部分，由國內許多產業、學術與研究單位，共同加入協力完成，開展後即吸引不少業者駐足詢問，展品相當受到關注。

太空光電館。圖/PIDA提供

台灣5G光通訊產業聯誼會主題館–點亮超高速光通訊新生活

此次5G光通訊館由中華電信研究院、中華電信學院、中華電信北區分公司、創發科技(聯發科集團)、亞洲光學、前鼎光電、波若威科技、上詮光纖、及統新光訊等16家廠商展出最新超高速光通訊接取技術及CPE解决方案研發成果。科技部工程司也展出5項矽光子及積體電路專案研究計畫成果，矽光子技術產業化可廣泛應用於醫學、無線通訊、類比電路、晶圓代工、光電感測等產業，將會帶給整個高科技產業帶來破壞性的創新動能。

台灣Micro LED產業聯誼會主題館-揭露新世代顯示技術

Micro LED館聯合8個國家共計18家會員廠商參展，國外業者由Applied Materials、KLA、Aixtron、VEECO、ULVAC、Orbotech、Picosun、SPTS、ASM共同參與；國內業者由群創光電、錼創科技、元鋒、和蓮光電、優顯科技、飛傳科技、抱樸科技、利永環球、工研院電光所共襄盛舉。主題館最大亮點為群創展出視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及55吋 AM mini LED COB公眾顯示器高階顯示技術，並發表Kymeta液晶平板天線，全力搶占衛星天線市場決心。

Micro LED館。圖/PIDA提供

國防光電主題館-軍民通用科研能量展示

國防光電館中，國家中山科學研究院展現多年深耕光電領域之科研能量與實力，精選金屬積層製造設備、氮化鋁曝光用晶圓座、氮化鋁靜電吸盤、氮化鋁金屬化電路基板、氮化鋁LED晶片基板、碳化矽晶圓呈載盤、爆炸法合成奈米鑽石與精密拋光晶圓、測溫熱顯像儀、陣列光達、氮化鎵磊晶技術及射頻功率元件研發、雷射合束器模組、無人機防禦系統（UDS）、光電追蹤系統（EOTS），以及3D列印金屬粉末等14項成熟光電應用成品，透過實體模型等動、靜態展示方式，將相關技術具象化及產品化，也讓參展的國內外商家和參觀民眾瞭解中科院多年科研心血。

國防光電館。圖/PIDA提供

今年看到參展的光電領域廠商，都展示出豐富多元化光電產品系列，並吸引目標客戶目光，也彰顯台灣不管在顯示器、通訊、太空光電及國防光電領域都能夠從元件到模組提供解決方案，這三天的展期，帶給國內廠商豐碩的效益成果與國際能見度。