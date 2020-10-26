林允進打造庶民遊艇，分享開發平民化遊艇之心得

全球市占率逾90％的水上摩托車螺旋槳大王般若科技，創辦人林允進在35歲那年放棄台大教授頭銜 ，靠創業成功改變人生。他已經開創兩大成功事業體，不僅擁有全球最大的水上摩托車、快艇的螺旋槳製造大廠「SOLAS般若科技」；以及台灣第一家鑄鐵壺及鑄鐵鍋「TAKU大古鐵器」，皆在各領域成為領頭羊角色。

近年般若科技總經理林允進又再度的發願，要做庶民休閒遊艇，人人都可以享用的休閒遊艇，為了實現造船艇的夢想，他帶頭研發，並且買下高雄興達港附近的船廠，做為遊艇研發設計製造及測試的基地。以下是林總經理將其研發過程分享： (以下文章林允進親自撰稿)

1985年光復節我辭掉台大的教職，全家搬到台中，走向創業之路。今天剛好滿35週年，回想當初是資金、技術市場都沒有，懵懵懂懂的，只有懷抱「開發小艇螺槳」的夢想就開始。而今天又有一個更大夢想。要「開發平民化遊艇，以造福人群，推動全民化遊艇休憩活動」。而資金來源則是靠「般若科技」的支援，技術上就要靠自己帶領的小團隊一點一滴的摸索。好不容易終於進入「初步設計完成，要進入試作」階段。對於開發新產品有一些體悟，本文就是要分享如何從夢想逐漸具體化，即如何開發新產品的秘訣，希望能對有緣人有所助益。

過去30年我每年都要出國去參加遊艇展覽，對各式各樣的遊艇都看很多，偶而也會去拜訪遊艇工廠，和他們一起測試螺槳性能。想不到有一天我必須從設計到建造遊艇，而且是必須是低價位的平民化遊艇。一般比較有質感的遊艇，價位都在上千萬台幣，而平民化遊艇的價位則是在數百萬元，也就是一部雙B的進口車的價錢，才能吸引到中產階級的客戶，才能夠普及到全民水上活動，所以有很多在業界的好朋友都勸我不要做，但我已經投入數億元了，不可能半途而廢，只好勇敢的往前走。

開發新產品第一步就是「設計新產品」，因為我公司沒有設計小艇的人才，所以必須靠我自己來，而且將目標市場，材質選用，材料規格，開模方式，建造施工程序，法規規範，設計的基本性能，載客人數，航行海域，舒適性及安全性做全盤考量之後，才能定案，因為自己是東京大學船舶工學博士，又是教授「船舶設計」，要拜託學生幫我設計似乎沒以面子，所以只能靠著專業知識，多方徵詢向人請教，慢慢摸索出來，當然是自己感覺滿意才可。

開發新產品的第二步，就是「如何建造」，這是最關鍵的技術，品質是否穩定、建造成本是否可以降低，建造出來的成品是否可以滿足舒適性、安全性及速度感且省油的基本性能要求，而且必須是有美感的藝術品，因為是最終產品，不是只是零組件，所以一定要一次就作對，否則客人會對所有細節都抱怨，並不會因買的便宜就容易滿足，因為這是國際競爭的行業，只能朝高CP值，即物超所值去努力。如果做到位了才能行銷全球，否則就不容易成功。

開發新產品的第三步驟是「內裝設計」，例如外觀要賞心悅目，除了顏色搭配之外，要用烤漆而不是手工粉刷。座椅要選用有吸震的沙發椅，而不是一般座椅。有明亮的窗戶可以觀賞沿途美景或賞鯨、海豚。又有窗簾以阻絕日曬，要有冷氣不要吹海風，不管遊艇大小一定要有廁所，且要有室外吸煙區，釣魚區，定泊時小孩嬉水區，遊艇上要有礦泉水、三明治等簡單食物。要有照明設備以便夜間航行。最重要的選用不容易鏽蝕的鋁合金材質，經常保持明亮的外觀。

以上都是我想像未來「大方船舶」的目標，任何產品如果能夠作到理想化的品質，而且具有令人驚嘆的價值，就一定會成功，這是每家企業所應追求的目標。