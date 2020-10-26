首批TCFD符合性查核聲明書將於BSI永續國際標準年會頒發

來自國內科技電子業、電信業、航空業三大產業領導者- 康舒科技、中華電信、桃園國際機場公司，領先全球、率先響應全球氣候相關財務揭露(TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures)趨勢以及達成金管會對上市櫃公司之公司治理3.0–永續發展藍圖(2021年-2023年)的要求，已申請由國際標準權威機構-英國標準協會(BSI, British Standards Institution)進行獨立第三方查核，成為BSI全球各該產業首家被查核公司；預計於2020年11月19日假圓山大飯店舉辦的BSI永續國際標準年會中舉行授證儀式，展示其組織重視永續的決心。

BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛表示，世界經濟論壇(WEF)於《2020年全球風險報告》指出，全球最有可能發生的前五大長期風險都與氣候變遷有直接的關聯性，這是自2007年公布調查結果以來首度發生的現象。企業面對接踵而來的氣候風險威脅，必須投入真實且有效的行動才能走上永續之路。因此肯定這三家企業藉由TCFD架構，將治理、策略、風險管理及訂定指標與目標定價為財務資訊，使企業投資人及管理者更能聚焦相關議題。

BSI為全球知名的國際標準制訂機構，自1901年發佈全球第一個標準協助倫敦電車軌道的軌距到現今智慧城市發展達成永續，BSI制訂的標準幫助全球組織更具韌性面對各種風險挑戰。BSI台灣分公司為協助國內組織邁向永續治理與國際接軌，率先推廣CSR企業社會責任報告書導入查證標準，並於2010年舉辦國內首屆BSI國際永續管理標準年會，依據國際趨勢與國內法令法規需求，於每年年會中發表相關可因應的最新國際標準，並頒發BSI Excellence Award給致力於永續治理的卓越組織。今年BSI國際永續管理標準年會主題將由BSI東北亞區蒲樹盛總經理以永續韌性做為開場引言，藉由國際觀點傳遞以及國內永續夥伴的實務分享，協助來賓為企業制訂永續策略、投入行動，為國內產官學研各界獲得指標性永續趨勢的盛會之一。

BSI永續國際標準年會報名網址：https://www.accupass.com/go/bsi-csr 或洽張小姐 02-26560333分機115