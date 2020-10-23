數位轉型楷模獎 啟動產業升級

台灣區電機電子同業公會結合資策會、資訊軟體協會、雲端物聯網協會，推舉出第一屆數位轉型楷模，以鼓勵國內產業投入數位轉型，強化國內產業的永續經營實力，於10月22日舉辦「2020數位轉型楷模分享暨趨勢論壇」，由台灣晶技、安碁、泓格、佐臻、友嘉、人工智能、銘異、千盛、佳和、國紡、華城、環鴻等公司獲獎。

論壇中由數位轉型楷模企業代表分享不同的數位轉型方式，包括採用5G 、IoT、AI數位科技或是成立數位轉型專責單位等不同方法，例如透過製程參數最佳化，提升製程良率或以AI技術結合AOI檢測設備，提升瑕疵檢出率，以及利用大數據分析技術提升對供應鏈廠商的採購預測都能為企業帶來數位轉型的實質效益。

電電公會理事長李詩欽指出，公會於今年五月份正式成立數位轉型委員會，特邀請資策會楊仁達副執行長擔任主任委員，一同規劃產業的數位轉型目標與作法藍圖，協助推動產業數位轉型。此次獲獎涵蓋電機、電子、資訊、金屬、機械、紡織等國內關鍵產業，並透過學界、研究單位的參與，為產業的數位轉型發揮先行者的作用。本屆數位轉型楷模乃台灣第一個鼓勵企業投入數位轉型的機制，希望藉此帶動台灣更多企業加入數位轉型的行列，藉由業者彼此交流，加速經驗分享。

資策會副執行長楊仁達亦指出，台灣有很多隱形冠軍，希望透過數位轉型委員會的拋磚引玉，吸引更多國內的標竿企業站出來，帶領各個產業往前衝，透過數位轉型的力量，展現台灣製造業的韌性。

論壇也特別邀請資策會MIC所長洪春暉針對2021數位轉型重大趨勢發表看法，指出企業在數位轉型上將面臨的機會與挑戰。未來亦期盼有愈來愈多企業，共同響應電電公會所推動的數位轉型機制，驅動全台灣產業的轉型。