M31円星科技獲頒2020年台積電OIP「特殊製程矽智財合作夥伴」獎

矽智財開發商M31円星科技(股票代號: 6643)受台積電認可並獲頒「2020年特殊製程矽智財合作夥伴獎」，台積電開放創新平臺（OIP，Open Innovation Platform®）年度獎項，旨在表彰產業生態系統之合作夥伴，如M31 円星科技，在實現下一世代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計方面所做的卓越貢獻。

該獎項的頒發是基於M31下列幾項已完成產品的傑出表現，包括:特殊製程28nm嵌入式快閃記憶體之SRAM編譯器、特殊製程28nm高壓工藝之SRAM編譯器、特殊製程90nm BCD+ (Bipolar-CMOS-DMOS+)之標準單元庫，GPIO，以及SRAM編譯器。

M31董事長林孝平表示 M31和台積電自2012年開始建立長期的合作關係，很榮幸能再次獲得台積電的獎項!在此同時，這份殊榮也代表著更大的責任與更重的承擔，未來仍持續秉持著精品矽智財的理念與初衷，以及對客戶的承諾，不斷精進創新，以提供更高效能的產品與更高品質的服務。

台積電資深處長Suk Lee表示，恭喜M31榮獲2020年度台積電特殊製程矽智財合作夥伴獎，希望能持續保持合作關係以解決客戶的設計挑戰，並擴展PPA優化設計平臺的發展，以滿足智慧手機、高速運算、車用電子、人工智慧/機器學習和物聯網等相關應用的需求。

年度OIP最佳合作夥伴的頭銜授予在設計，開發和技術方面，加速晶片創新達到最高標準的合作夥伴。M31円星科技將持續與台積電合作，以採用台積電最新技術的認證解決方案和服務，實現下一代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計。 更多訊息可逕點擊連結台積電新聞中心

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円星科技 (M31 Technology)小檔案:円星科技成立於2011年10月，營運總部位於台灣新竹，是專業的矽智財 (Silicon Intellectual Property) 開發商。円星科技擁有非常堅強的研發與服務團隊，具備矽智財、積體電路設計以及設計自動化領域的資深工作經驗。主要產品包括高速介面矽智財設計如SerDes, USB, PCIe, MIPI, SATA 等，以及基礎矽智財如元件庫(cell library)設計，記憶體設計(memory design),和靜電防護輸出入庫(ESD IO library)。円星科技的願景是成為半導體產業最值得信賴的矽智財公司。更詳情可逕參閱該公司網頁 https://www.m31tech.com