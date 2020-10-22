ABB攜手IBM，提升工業資安威脅的可視性

製程控制系統連接資安事件管理系統，讓工業用戶有「視」無恐

ABB與IBM於10月15日聯合宣布近期開發成果：結合ABB製程控制系統know-how與IBM安全資訊與事件管理系統（Security Information and Event Monitoring, SIEM）技術，ABB推出一全新「OT資安事件監測服務」，提升工業用戶的網絡安全與數位威脅的可視性（visibility）。目前已提供早期採用者（early adopter）使用中，預估未來數月內可逐步進入市場。

根據IBM最新X-Force威脅情報指數（X-Force Threat Intelligence Index）指出，2018年至今，針對工業控制環境的資安攻擊事件成長了2000%，顯見營運技術（operational technology, OT）與資訊技術（information technology, IT）攜手共抗資安威脅的急迫性。畢竟，無論是技術故障還是網路攻擊所造成的產線停擺，結果都將造成龐大財損。

這項新方案建構於開放平台上，工業用戶可在邊緣（edge）執行，並可輕鬆地部屬在公有雲、專屬公有雲（on-premise）及私有雲的混合式雲端。該方案將ABB製程控制系統中的資安威脅事件，自動地傳送到IBM著名的資安事件管理系統QRadar，以AI技術對事件紀錄（event log）進行分析、鑑別、排序，偵測異常與惡意活動，並對高風險事件標記，主動發布警報。

資安威脅的可視化程度，對系統的風險管理極其重要，結合ABB與IBM的技術專業，促成OT與IT系統的跨疆界連接，讓工業用戶有「視」無恐！

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) 是技術領先的跨國工程公司，致力於推進社會與產業轉型，以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合，ABB持續推展技術疆界，將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史，ABB的成功來自全球超過100餘國144,000位優秀員工的貢獻。ABB在台灣官網：https://new.abb.com/tw